Как и чем воевала Красная Армия – непарадные факты

«За рулем» рассказал о службе и быте солдат Великой Отечественной

Ржевский монумент – памятник советскому солдату. Собирательный образ рядового воина, защитника Отечества, которого мы чествуем 23 февраля. В гимнастерке, плащ-палатке, с автоматом в руке.

Этот символ напоминает о тяжелом времени для нашей страны – Великой Отечественной войне. И о ежедневном ратном труде и героизме советских солдат, которые мужественно сражались с врагом в жару и в холод, с оружием и голыми руками.

Ржевская битва – одна из самых продолжительных и кровопролитных. Она продолжалась больше года. Потери Красной Армии составили более 800 тысяч человек. В память о мужестве и героизме советского солдата подо Ржевом установлен памятник. Тут проводятся реконструкции сражений, которые воссоздают события того страшного времени.

Из чего стреляли

На плече у первого бойца (справа на фото) – пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41. У двоих за ним – винтовка Мосина образца 1891/1930 года. Замыкающий вооружен самозарядной винтовкой Токарева СВТ-40.

Массовое стрелковое оружие Красной Армии периода Великой Отечественной войны выпускалось миллионными тиражами.

На бойце слева – самозарядная винтовка Токарева СВТ-40. Патрон 7,62х54 мм, принцип работы автоматики – отвод пороховых газов, съемный магазин на 10 патронов. Конструкция СВТ также позволяла снаряжать магазин не снимая – из стандартной обоймы мосинской трехлинейки.

Солдаты в центре несут винтовки Мосина образца 1891/1930 года. Патрон 7,62х54 мм, несъемный магазин на четыре патрона (пятый из обоймы сразу досылался в патронник), продольно-скользящий поворотный затвор.

На бойце справа – пистолет-пулемет Шпагина ППШ-41. Он заряжался пистолетными патронами 7,62х25 мм. Принцип работы автоматики – отдача свободного затвора. Магазин сначала был барабанным и вмещал 71 патрон. Позже появился коробчатый на 35 патронов.

Броня разведчиков

БА-64 – первый полноприводный бронеавтомобиль Красной Армии. И к тому же самый массовый.

Легкий двухместный бронеавтомобиль БА-64/64Б. Создан на шасси легкового ГАЗ-64 и в том числе и поэтому стал самым массовым бронеавтомобилем Красной Армии. За годы производства, с 1942-го по 1946-й, произведено около 9000 экземпляров.

Вооружение – пулемет Дегтярева танковый ДТ-29 с компактным магазином на 63 патрона 7,62х54 мм. Двигатель ГАЗ мощностью 50-54 л.с., трансмиссия с четырехступенчатой коробкой передач и раздаточной коробкой, подвеска рессорная с гидравлическими амортизаторами.

На фото видно, насколько тесная у бронеавтомобиля БА-64 восьмигранная башенка даже для человека средней комплекции.

БА-64/64Б можно считать миниатюрным бронеавтомобилем. Это видно на фоне колонны пеших бойцов. Длина БА-64 всего 3660 мм.

Тем не менее, БА-64/64Б обладал достаточно прогрессивным для тех времен дифференцированным (разной толщины) бронированием и рациональным наклоном бронелистов. Автомобиль использовали для разведки, сопровождения колонн, непосредственной поддержки пехоты и, благодаря большому вертикальному углу наведения оружия, в уличных боях.

В чем воевали

Зимняя форма одежды РККА.

Единый полушубок из овчины и яловые сапоги полагались лишь комсоставу. Ремень с бляхой тоже был только у командиров. Солдатский ремень со звездой на бляхе стали вводить после 1943 года. Но массово он появился в войсках лишь после 1946 года.

Рядовые зимой носили валенки, кирзовые сапоги или ботинки с обмотками. Верхняя одежда – ватные брюки и куртка. Форма на бойце в центре – образца 1935 года (у него же на ремне подсумок для магазина от ППШ), на бойцах слева – образца 1941 года. Последняя считалась подшинельником, и обычно выдавали либо ватник, либо шинель.

Обратите внимание на петлицы со знаками различия. Цветные носили до августа 1941 года, защитные – с сентября. Погоны появились только в 1943 году.

Еще один вариант зимней одежды рядового состава – однобортная шинель из сукна серого цвета. На ремнях рядового состава подсумки патронные для снаряженных обойм к винтовкам и гранатные сумки. У бойцов слева еще и ножны со штык-ножами для винтовок СВТ-40.

На голове носили суконные ушанки и зимние шлемы-буденовки. Каски же надевали поверх шерстяных подшлемников.

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