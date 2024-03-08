Сосед с пеной у рта доказывает, что моторное масло нужно менять именно весной

Эксперт «За рулем» объяснил, почему в марте нужно заменить масло в двигателе

Об этом вы не прочитаете ни в одной инструкции по эксплуатации автомобиля. Однако специалистам хорошо известно, что за зиму масло более интенсивно теряет свои свойства, чем летом.

По рекомендации автопроизводителей замена масла в двигателе должна выполняться через каждые 10-15 тыс. км (зависит от конкретной марки) либо раз в год.

В дополнение к этому в автосервисах советуют менять масло именно весной.

Мы решили спросить у эксперта «За рулем», действительно ли зимой масло «стареет» быстрее.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Если автомобиль проезжает в год меньше 10 тыс. км, то есть смысл менять масло именно весной! Дело в том, что зимой перепады температур масла могут достигать 120 °С. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором. В итоге масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в летний период.

Износ деталей двигателя во время холодных пусков гораздо выше, чем летом, а потому масляный фильтр забивается продуктами износа быстрее. По этой причине меняем масло весной, а летом эксплуатируем автомобиль по полной, не боясь динамичной езды в жару. Ведь двигатель максимально защищен от износа.

Если же автомобиль проезжает в год 10 тыс. км и более, то, чтобы сберечь мотор, имеет смысл менять масло и весной, и осенью. Желательно, чтобы на одном масле автомобиль эксплуатировался не более 7,5 тыс. км. И в таких условиях есть смысл «поиграть» с вязкостью масла под сезон. В этом случае на лето можно заливать более вязкое масло, что снизит износ мотора и расход масла на угар. А зимой лучше применять масла с меньшей вязкостью для облегчения холодного пуска и быстрой подачи смазки к трущимся деталям.