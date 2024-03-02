Зимний лайфхак для владельца пикапа: разгрузите себя от лишней работы
«За рулем» продолжает испытания китайского пикапа Poer KingKong
Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л. с.), М6
- Производство КНР
- Год выпуска 2023
- Пробег на момент отчета 7000 км
В зимнее время помимо чистки автомобиля от снега приходится чистить еще и кузов. В нынешнюю снежную зиму он наполняется очень быстро.
Ставить жесткую крышку или «кунг» я не готов – так потеряется возможность легко перевозить относительно высокий груз. Поэтому для защиты от снега я подобрал простенький брезентовый тент, который закрепил за наружные проушины грузового отсека.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Хорошо, что уже в базовой комплектации KingKong имеет защитное покрытие кузова – на нем не поскользнешься, да и от коррозии оно спасает.
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
- Классные лайфхаки, которые пригодятся в дальней дороге, вы найдете тут
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль
1
02.03.2024
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о Haval GWM Poer KingKong
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!