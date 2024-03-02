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Выиграй Omoda S5
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Зимний лайфхак для владельца пикапа: разгрузите себя от лишней работы

«За рулем» продолжает испытания китайского пикапа Poer KingKong

Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л. с.), М6

Самый дешевый пикап из Китая на тестах «За рулем»
  • Производство КНР
  • Год выпуска 2023
  • Пробег на момент отчета 7000 км

В зимнее время помимо чистки автомобиля от снега приходится чистить еще и кузов. В нынешнюю снежную зиму он наполняется очень быстро.

Ставить жесткую крышку или «кунг» я не готов – так потеряется возможность легко перевозить относительно высокий груз. Поэтому для защиты от снега я подобрал простенький брезентовый тент, который закрепил за наружные проушины грузового отсека.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Хорошо, что уже в базовой комплектации KingKong имеет защитное покрытие кузова – на нем не поскользнешься, да и от коррозии оно спасает.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

  • Классные лайфхаки, которые пригодятся в дальней дороге, вы найдете тут
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За РулемПанов Денис
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
02.03.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Haval GWM Poer KingKong

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