Зимний лайфхак для владельца пикапа: разгрузите себя от лишней работы

«За рулем» продолжает испытания китайского пикапа Poer KingKong

Great Wall Poer KingKong, 2.0D (150 л. с.), М6

Производство КНР

КНР Год выпуска 2023

2023 Пробег на момент отчета 7000 км

В зимнее время помимо чистки автомобиля от снега приходится чистить еще и кузов. В нынешнюю снежную зиму он наполняется очень быстро.

Ставить жесткую крышку или «кунг» я не готов – так потеряется возможность легко перевозить относительно высокий груз. Поэтому для защиты от снега я подобрал простенький брезентовый тент, который закрепил за наружные проушины грузового отсека.

Хорошо, что уже в базовой комплектации KingKong имеет защитное покрытие кузова – на нем не поскользнешься, да и от коррозии оно спасает.

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Классные лайфхаки, которые пригодятся в дальней дороге, вы найдете тут