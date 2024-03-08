Для ремонта по ОСАГО будут брать запчасти с разборки – это правда?

«За рулем» рассказал о планах по использованию восстановленных автокомпонентов

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Пишут, что к концу 2024 года разрешат использовать подержанные запчасти при ремонте по ОСАГО. Правда ли это?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор:

– Страховщики движутся в этом направлении – совместно с НИИ автотранспорта формируют список компонентов, которые допустимо применять в подержанном виде. Но главная проблема – оценка состояния бэушных запчастей. Делать это должна, по уму, некая экспертная структура, а ее нет.

В конечном итоге всё зависит от законодателей. По-хорошему, для начала надо создать индустрию восстановления запчастей. А просто снимать какие-то элементы с битых машин – дикость.

В любом случае подержанные запчасти не разрешат применять для ремонта систем, определяющих безопасность транспортного средства – подвески, тормозов, рулевого управления, светотехники, силовых агрегатов.

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