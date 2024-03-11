Ваша машина скажет «Спасибо!» – вот что нужно купить на весну

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Выбрали 15+ товаров, которые пригодятся в марте-мае каждому вдумчивому автомобилисту.

Автомобиль возил вас сквозь метели и снежные заносы, по льду и засыпанному солью городскому асфальту всю эту трудную зиму. Пора позаботиться о нем, как он того стоит.

Сейчас мы расскажем о вещах, которые не только вернут вашему другу божеский вид, но и порадуют владельца весной. Все эти вещи можно легко купить на Мегамаркете в пару кликов. То есть искать их по местным магазинам, тратя на это время и топливо, не придется. И, кстати, промокод ВЕСЕННИЙ даст вам скидку 2000 рублей на первый заказ стоимостью от 4000 рублей. Но надо успеть сделать его до 31 марта (полные правила акции вот здесь).

Шины и диски

Традиционно обзор классных штуковин на сезон, в данном случае на весенний, мы открываем с шин и дисков. В начале весны цены на них пониже – самое время для покупки. Надо сказать, что к этой весне продавцы уже хорошо подготовились (появились деньги на формирование богатых складских запасов), и на маркетплейсе образовался огромный выбор марок, моделей и типоразмеров летних шин, и можно купить модель получше (экономичнее, безопаснее и тише), а свои прежние шины, которые могут вас чем-то не устраивать, продать.

Есть одна очень практичная традиция – иметь в запасе не просто летние и зимние шины, а летние и зимние шины на собственных дисках. Учитывая, что шина ходит лет восемь, покупка постоянного диска, на который она будет надета всю свою жизнь, оказывается выгоднее двух шиномонтажей в год на протяжении восьми лет. Для зимы принято брать стальные штампованные диски небольшого диаметра, претензий к внешнему виду которых меньше (и на которые ставят шины с профилем побольше), а на лето – литые диски или кованые: красивые и отражающие вкус хозяина. На Мегамаркете можно купить и колеса в сборе.

Кстати, специалисты тюнинга говорят (а они знают, что говорят): колесные диски – это 80% внешнего вида автомобиля (по более скромным оценкам – от 60%).

Дворники

За время зимы стеклоочистители (они же дворники) могли получить повреждения из-за наледи на лобовом и заднем стеклах. Кроме того, в обзоре товаров для зимы мы советовали купить зимние дворники с более мягким составом резины и закрытым прижимным механизмом – на лето они не подойдут и быстро изотрутся. Отложите их в темное место и купите новые летние дворники, чтобы ни вода, ни размазанные насекомые, ни грязь не могли помешать обзору. Безопасность – прежде всего.

Летняя омывайка и антидождь

Продолжаем тему хорошего обзора – советуем запастись специальной летней омывайкой. Да, заливать весной можно и простую воду – минусовых температур можно уже не ждать… Но вот что дает летняя омывайка. Во-первых, она легче удаляет со стекла грязь и следы разбившихся насекомых – это снижает нагрузку на дворники. Во-вторых, она не забивает кальцием систему и не оставляет белесых отложений перед форсунками омывателя и по бокам лобового стекла, где не проходят щетки стеклоочистителей. В-третьих, она щадит насос стеклоомывателя благодаря слегка маслянистым присадкам.

Вторая вещь, которая продлит срок службы дворников и в разы улучшит обзорность, – это антидождь. Нанесите его, и капли уже не будут образовываться на стекле – вы будете видеть дорогу гораздо четче. Кроме того, по такой поверхности щетки стеклоочистителей отлично скользят, и это снижает нагрузку и на моторчик, и на кулисы. Кстати, антидождь пригодится и тем, у кого старые дворники, а денег купить новые пока нет. После его нанесения поверхность становится гладкой, без микропотертостей и отлично отталкивает воду, поэтому даже старые щербатые дворники после обработки смахивают с такого стекла воду и грязь, словно они новые.

Преобразователь ржавчины

Зима = реагенты. Автокомпании сегодня хорошо обрабатывают кузова автомобилей, чтобы они не ржавели, и легко дают даже 12-летнюю гарантию от сквозной коррозии. Но очаги коррозии из-за сколов и микротрещин в краске все равно образуются. Если же учесть, что средний возраст автомобиля в России сегодня составляет примерно 15 лет, то тема небольших очагов ржавчины актуальна для многих. Необязательно тратиться на жестянщика и маляра, если у вас не хватает на это денег, а внешний вид автомобиля для вас не на первом месте. Купите преобразователь ржавчины и превратите ее в защитный слой, следуя инструкции на упаковке.

Реставратор фар

За зиму могли пострадать и фары, если у вас нет их омывателя и вы постоянно оттирали с них налипшую и засохшую грязь. Перепады температур тоже не добавляют пластику обтекателя фар прозрачности. К сожалению, практичная и неубиваемая бронепленка на фары в России пока незаконна и инспектор ГИБДД может к ней придраться (штраф 500 рублей по ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ и требование удалить ее в течение 10 дней), а полировка фар стоит дорого (примерно 10 тысяч за две фары). Но на Мегамаркете есть выход – наборы для полировки фар и реставраторы фар автомобиля.

Средства для химчистки и очистки климатической системы

Чистка салона автомобиля зимой – занятие для очень сильных духом людей. Поэтому капитальную уборку часто откладывают до теплых дней. И сегодня в продаже есть масса средств для очистки салона – стекол, пластика, кожи и тканей. При этом пользоваться ими стало невероятно просто. Даже ткань (потолок, кресла, ниши для ног и т.д.) чистится на раз: распыляем средство, протираем/пылесосим и… всё! Не забудьте купить салфетки и губки, а также, если до сих пор нет, автомобильный пылесос.

Почистить стоит и климатическую систему, даже если у вас нет кондиционера. За зиму, из-за перепада температур, там образуется конденсат, на который налипает всякая гадость. Для очистки есть специальные средства – очистители кондиционера, которые автоматически распыляются в салоне с работающей в закольцованном режиме климатической системой. Людям в это время находиться в автомобиле нельзя – как-никак, идет дезинфекция.

Очки для вождения и шторки на окна

Скоро будет много солнца, но оно еще не поднимается высоко и висит над горизонтом, слепя глаза. Заведите себе противосолнечные очки для вождения, которые будут всегда в автомобиле – они не должны давить на виски дужками или быть слишком темными.

Чтобы солнце меньше нагревало салон, купите несколько шторок на стекла на присосках. Их прелесть в том, что прикрепить их можно куда угодно одним движением (и не обязательно по центру стекла). Главное, чтобы они не мешали обзору водителя.

Огнетушитель

Не удивляйтесь этому совету. Огнетушители в автомобилях сегодня не обязательны, но по-прежнему очень желательны. Кроме того, начинается сезон шашлыков, и компактное противопожарное средство лучше, чем пара громоздких баллонов воды в багажнике. Огнетушители для автомобилей сегодня бывают самые разные: и классические, и в виде аэрозолей.

Складные стулья и столик

И раз уж мы напомнили про столь приятную весеннюю традицию, как шашлыки, то тут же предложим вам присмотреться к складной походной мебели, которая легко поместится в багажник – пара стульев, пляжный или садовый зонтик и небольшой столик. В выходные лучше посидеть с комфортом на природе, чем дома на диване перед телевизором или уткнувшись в ленту соцсетей на смартфоне. Весна – не время сидеть дома. Это время приятных хлопот и путешествий. Тем более что – напомним – промокод ВЕСЕННИЙ на Мегамаркете даст вам скидку 2000 рублей на первый заказ стоимостью от 4000 рублей. Но надо успеть сделать его до 31 марта (полные правила акции вот здесь).

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