Почти спорткар на каждый день: 7,5 секунды до сотни и цена 1,5 млн рублей

«За рулем» протестировал гибридный Nissan Note Nismo S

Цены на автомобили растут как на дрожжах. Все, которые стоят меньше двух миллионов рублей, уже можно относить к бюджетным. В таких условиях в европейской части России второе дыхание обрели праворульные машины из Японии.

За 1,5 млн рублей, к примеру, можно купить гибридный Nissan Note второго поколения. Правда, с оговоркой – он будет трех-пятилетним. И еще с одной: поскольку с августа 2023 года Япония запретила поставку «электричек» и гибридов в Россию, выбирать придется из ранее завезенных машин. Тем не менее: стоит ли Nissan Note E‑Power своих денег?

Nissan Note E-Power Nismo S

Теория гибрида

Обвес Nismo S «Еноту» к лицу и по делу, пусть и разгоняется он лишь до смешных 145 км/ч, за которые на трассе М‑11 даже не оштрафуют.

Зато динамика такая, что не до смеха. Первые 100 км/ч трехцилиндровый гибрид разменивает быстрее восьми секунд! От машины, чей бензиновый двигатель имеет мощность меньше 80 сил, такой прыти не ждешь. Но работает он не один – еще есть электромотор мощностью 70 кВт с крутящим моментом 254 Н·м. Вклад электрической составляющей неоценим: Note легко вдавливает седоков в мягкие кресла с развитой боковой поддержкой.

Простая комбинация приборов информативна. Вместо тахометра – расходомер с текущим потреблением энергии. Даже такой крохотный «грибок» селектора крупнее, чем то, что ставят сейчас на Шкоды и Фольксвагены. Главное, что он удобен.

Интерьер получился немного «мультяшным», или «анимэшным» в контексте Японии. Но собран филигранно, и сидеть удобно.

Как часто бывает у «праворулек», иероглифы в медиасистеме остаются навсегда. Дисковый блок климат-контроля удобен. Салон нагревается быстро только после установки дополнительного «фена» в отопитель.

Под стать злой внешности и управляемость. Колеса у Ноута фактически расставлены по углам, а масса слегка переваливает за тонну. Заминок в реакциях на движения рулем почти нет, по траектории машинка идет точно.

При этом Nissan вовсе не молодежный «корч», на котором невозможно спокойно ездить каждый день. Напротив, он очень покладист и дружелюбен при степенном перемещении. В этом случае и процент работы на чистом электричестве растет. А расход топлива от небольшого стремится к бесконечно малому. Стоит ли говорить, что при езде на электромоторе из шумов остаются только еле заметное шуршание шин да работа вентилятора климатической ­установки.

Рельефные сиденья Nismo с отделкой алькантарой приятны, но хотелось бы более жесткой набивки. Несмотря на скромные габариты машины, на втором ряду довольно просторно.

К слову, эффективности отопителя не хватает. Наши умельцы научились врезать в систему отопления дополнительный электрический нагреватель – и зимой пассажирам становится уже тепло. Процедура обходится в 25–30 тысяч рублей.

Нервирует только зажатая подвеска. Стыки или «лежачие полицейские» заметно отдаются в салон. Такова расплата за шильдик Nismo – клиренс и профиль шин меньше, чем у стандартного Ноута.

Бюджетные технологии

Хотя Note второго поколения никогда не поставлялся к нам официально, не говоря уж про гибриды, каких-то глобальных проблем с запасными частями нет. Конечно, найти расходники к трехцилиндровому двигателю 1.2 в любом магазине не получится. Тем более, что это не тот двигатель, который стоял на Кашкае второго поколения (у него было четыре цилиндра).

Суммарная отдача энергоустановки 95 л.с., при этом трехцилиндровый бензиновый двигатель вкладывает в «общий бюджет» 79 л.с.

Но спасают интернет-магазины, благо поток запасных частей и расходников из Японии всё еще идет. Есть и какой-никакой ассортимент аналогов. Цены вменяемые: обычные масляный и воздушный фильтры стоят в среднем 1000 и 1400 рублей соответственно, а тормозные колодки обойдутся в 5500–5800 рублей – это если говорить про хороший неоригинал вроде бренда Masuma. А некачественных заменителей и вовсе нет.

Низкий центр тяжести, минимальные свесы и расставленные по углам колеса – гибридный Note рулится точно.

Сложности возникнут только с кузовными деталями или оптикой – их придется ждать месяцами. А если, не дай бог, что-то случится с обвесом Nismo, то вообще труба.

При покупке машины обязательно надо приложить руку к головным фарам, ведь они светят «по-левостороннему» и слепят встречных. В техцентрах, работающих с праворульными «японцами», научились модернизировать начинку фар. Работа обойдется в 25–30 тысяч рублей.

Электричество кончилось

Подержанный Nissan Note E‑Power – это отличный вариант, тем более за 1,5 млн рублей. Вот только кина из Японии больше не будет и электричество кончилось. Японцы запретили экспорт подежанных «электричек» и гибридов в Россию. Привозить машины через другие страны вроде Казахстана нерентабельно. А рисковать штрафами и закрытием в случае нарушения вето ни одна японская компания не хочет.

Жаль, конечно, потому что наличие подобных машин давало нашему рынку определенное разнообразие. Если не смущает правый руль, еще можно успеть найти гибридный Note в неплохом состоянии.

Багажник очень скромный. Сложенные спинки образуют ступеньку. В подполье нет даже докатки.

Nissan Note E-Power Nismo S

Длина / ширина / высота / база 4165 / 1695 / 1535 / 2600 мм

4165 / 1695 / 1535 / 2600 мм Снаряженная / полная масса 1250 / 1520 кг

1250 / 1520 кг Объем багажника н.д.

н.д. Максимальная скорость 145 км/ч

145 км/ч Разгон 0–100 км/ч 7,5 c

7,5 c Двигатель бензиновый, P3, 12 клапанов, 1198 см³; 58 кВт / 79 л.с. при 5400 об/мин; 103 Н·м при 5200 об/мин, электродвигатель, 70 кВт, 254 Н·м

бензиновый, P3, 12 клапанов, 1198 см³; 58 кВт / 79 л.с. при 5400 об/мин; 103 Н·м при 5200 об/мин, электродвигатель, 70 кВт, 254 Н·м Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 41 л, емкость батареи 1,5 кВт·ч

АИ-92-95 / 41 л, емкость батареи 1,5 кВт·ч Трансмиссия передний привод; CVT

Что взамен

За 1,5 млн рублей можно подыскать и другой японский гибрид. К примеру, есть праворульная Toyota Aqua 2019 года. Под капотом – полуторалитровый атмосферник мощностью 74 л. с., работающий в паре с 45‑киловаттным электромотором. Плюс вариатор.

Еще одна неплохая модель Тойоты с правым рулем – универсал Corolla Fielder. Японская Corolla также будет 2019 года. Силовой агрегат аналогичен – двигатель 1.5 мощностью 74 л. с., 45‑киловаттный электродвигатель и вариатор. Кроме того, у Короллы есть и чисто бензиновые версии: двигатель на 103 л. с., вариатор и полный привод!

Самый близкий конкурент Ноуту – Honda Fit 2019–2020 годов выпуска. Гибридный Fit смотрится куда веселее Тойоты. Бензиновый двигатель выдает 110 л. с., с ним трудится электромотор в 22 кВт. И роботизированная коробка. У гибрида – полный привод. А вот обычная бензиновая версия (1.3, 103 л. с.) уже переднеприводная и у нее более привычный вариатор.

Honda Fit Corolla Fielder

Toyota Aqua

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