Верный способ запороть коробку-автомат – не делайте так!

Читатель «За рулем» рассказал, как уберечь фрикционы АКП от износа

Для того чтобы сохранить фрикционы включения первой и задней передач гидромеханического автомата от преждевременного износа, не стоит спешить сразу давить на педаль газа после перевода селектора в положение D или R. Для срабатывания фрикционам необходимо время в пределах секунды – вы почувствуете это по легкому толчку. После этого при добавлении газа трогание с места осуществляется уже за счет пробуксовки только лишь гидротрансформатора.

Если же сразу утопить педаль газа, трогание с места будет выполняться, в том числе, за счет пробуксовки фрикционов соответствующей передачи, которые будут работать как обычное сцепление и подвергаться усиленному износу.

По этой же причине АКП наносится вред при длительном буксовании, в том числе при использовании приема раскачки на застрявшем автомобиле.

И. Гуршумов, Курская область

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