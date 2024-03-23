Верный способ запороть коробку-автомат – не делайте так!

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Выиграй Omoda S5
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Читатель «За рулем» рассказал, как уберечь фрикционы АКП от износа

14 способов угробить автомат: не повторяйте этих ошибок!

Для того чтобы сохранить фрикционы включения первой и задней передач гидромеханического автомата от преждевременного износа, не стоит спешить сразу давить на педаль газа после перевода селектора в положение D или R. Для срабатывания фрикционам необходимо время в пределах секунды – вы почувствуете это по легкому толчку. После этого при добавлении газа трогание с места осуществляется уже за счет пробуксовки только лишь гидротрансформатора.

Если же сразу утопить педаль газа, трогание с места будет выполняться, в том числе, за счет пробуксовки фрикционов соответствующей передачи, которые будут работать как обычное сцепление и подвергаться усиленному износу.

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По этой же причине АКП наносится вред при длительном буксовании, в том числе при использовании приема раскачки на застрявшем автомобиле.

И. Гуршумов, Курская область

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За РулемРевин Алексей
Фото:И. Гуршумов
Количество просмотров 7
23.03.2024
Фото:И. Гуршумов
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