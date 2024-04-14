Сногсшибательный тюнинг коммерческого фургона: это что-то особенное!
Тюнинг-ателье MS-RT с одобрения марки Ford дорабатывает ее коммерческие модели.
Последним детищем британцев стал фургон Transit Custom. Он получил спортивный обвес кузова, причем дело не ограничилось только бамперами. Всё сделали так же, как на легковушках: появились накладки на крылья, двери и пороги, облегченные литые диски.
Главной фишкой комплекта стал внушительный спойлер на задней кромке крыши. Если на машине стоит не цельная задняя дверь, а распашная, спойлер тоже сделают разделенным надвое.
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ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Окрашивают тюнинговый Transit Custom в броские зеленый и синий металлики Тормозные суппорты в любом случае будут синими. В салоне появляется новая отделка сидений тканью и экокожей. У передних сидений улучшенная боковая поддержка, на руле – «гоночная» метка нулевого положения. Клиент волен выбирать силовую установку и тип кузова по своему вкусу. Доработки совместимы с любой модификацией, включая электрическую.
Схожим образом предлагают украсить пикап Ford Ranger. С теми отличиями, что у него расширители колесных арок добавили к ширине кузова 82 мм (у Транзита – 50 мм), а спойлеров целых два, на крыше и на откидном борту. Чуть позже для модели предложат комплект занижения подвески на 40 мм.
- К большому Транзиту и среднеразмерному Транзиту Connect добавился «каблучок» Ford Transit Courier.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024
• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»
Отзывы о Ford Transit (202)
Внешний вид. Комфорт
Надежность. Качество ЛКП
Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.