Сногсшибательный тюнинг коммерческого фургона: это что-то особенное!

Британская фирма MS-RT выпустила спортивную версию фургона Ford Transit

Тюнинг-ателье MS-RT с одобрения марки Ford дорабатывает ее коммерческие модели.

Последним детищем британцев стал фургон Transit Custom. Он получил спортивный обвес кузова, причем дело не ограничилось только бамперами. Всё сделали так же, как на легковушках: появились накладки на крылья, двери и пороги, облегченные литые диски.

Главной фишкой комплекта стал внушительный спойлер на задней кромке крыши. Если на машине стоит не цельная задняя дверь, а распашная, спойлер тоже сделают разделенным надвое.

Ford Transit by MS-RT

Окрашивают тюнинговый Transit Custom в броские зеленый и синий металлики Тормозные суппорты в любом случае будут синими. В салоне появляется новая отделка сидений тканью и экокожей. У передних сидений улучшенная боковая поддержка, на руле – «гоночная» метка нулевого положения. Клиент волен выбирать силовую установку и тип кузова по своему вкусу. Доработки совместимы с любой модификацией, включая электрическую.

Сзади на крыше Транзита появился внушительный спойлер. Сиденья Транзита MS-RT – с улучшенной боковой поддержкой, на руле – «гоночная» метка нулевого положения.

Схожим образом предлагают украсить пикап Ford Ranger. С теми отличиями, что у него расширители колесных арок добавили к ширине кузова 82 мм (у Транзита – 50 мм), а спойлеров целых два, на крыше и на откидном борту. Чуть позже для модели предложат комплект занижения подвески на 40 мм.

К большому Транзиту и среднеразмерному Транзиту Connect добавился «каблучок» Ford Transit Courier.