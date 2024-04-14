Сногсшибательный тюнинг коммерческого фургона: это что-то особенное!

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Второй прицеп – не для груза. А для чего?

Тюнинг-ателье MS-RT с одобрения марки Ford дорабатывает ее коммерческие модели.

Последним детищем британцев стал фургон Transit Custom. Он получил спортивный обвес кузова, причем дело не ограничилось только бамперами. Всё сделали так же, как на легковушках: появились накладки на крылья, двери и пороги, облегченные литые диски.

Главной фишкой комплекта стал внушительный спойлер на задней кромке крыши. Если на машине стоит не цельная задняя дверь, а распашная, спойлер тоже сделают разделенным надвое.

Ford Transit by MS-RT
Ford Transit by MS-RT

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Быстрый фургон для бизнеса — всего 36 экземпляров

Окрашивают тюнинговый Transit Custom в броские зеленый и синий металлики Тормозные суппорты в любом случае будут синими. В салоне появляется новая отделка сидений тканью и экокожей. У передних сидений улучшенная боковая поддержка, на руле – «гоночная» метка нулевого положения. Клиент волен выбирать силовую установку и тип кузова по своему вкусу. Доработки совместимы с любой модификацией, включая электрическую.

Сзади на крыше Транзита появился внушительный спойлер.
Сиденья Транзита MS-RT – с улучшенной боковой поддержкой, на руле – «гоночная» метка нулевого положения.

В стиле милитари: Ford Ranger переделали для армии

Схожим образом предлагают украсить пикап Ford Ranger. С теми отличиями, что у него расширители колесных арок добавили к ширине кузова 82 мм (у Транзита – 50 мм), а спойлеров целых два, на крыше и на откидном борту. Чуть позже для модели предложат комплект занижения подвески на 40 мм.

  • К большому Транзиту и среднеразмерному Транзиту Connect добавился «каблучок» Ford Transit Courier.
Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг 402 м
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Ford
Количество просмотров 5
14.04.2024
Фото:Ford
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Отзывы о Ford Transit (202)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
Ford Transit  2016
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Внешний вид. Комфорт

Недостатки:

Надежность. Качество ЛКП

Комментарий:

Работал на транзите ЦМФ, возили канцелярию и тп, из плюсов, так это динамика- в потоке держишься уверенно даже груженый под завязку, удобная эргономика салона, все под рукой. Собственно плюсы на этом и заканчиваются! За 120 тысяч пробега успели поменять сцепление, турбину, рулевую рейку, хорошо еще на гарантии машина была. Цена ТО неадекватная, за замену масла, фильтров просят 17+тыс. После первой зимы полезли рыжики на крыше возле лобового, если скол не обработать сразу начинает ржаветь, антикоррозийкой и не пахнет. Работать по найму на нем супер, взять себе это постоянно вкладывать в него.

+3