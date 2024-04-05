История одного из самых зрелищных автодромов в России RDRC: здесь состоится ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

23 июня в RDRC RacePark Быково, на одном из самых красивых автоспортивных объектов Подмосковья, состоится уникальный «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».

Что это за место и чем оно может порадовать посетителей нашего фестиваля, рассказывает идеолог и создатель RDRC Racepark Тигран Сеферян. Но, пожалуй, главным его профессиональным успехом можно назвать создание RDRC RacePark Быково – современного, высокотехнологичного, продуманного, как с точки зрения спортсменов, так и зрителей, автодрома. Именно здесь расположен главный профессиональный дрэг-стрип нашей страны, где проходят все основные соревнования по дрэг-рейсингу. Слово Тиграну!

Тигран Сеферян - человек, который уже 15 лет возглавляет комитет РАФ по дрэг-рейсингу, является одним из организаторов чемпионата России в этой дисциплине, одним из создателей и идеологов RDRC – Russian Drag Racing Community. Как вы уже поняли, по всем вопросам, касающимся «парных заездов на параллельное ускорение по прямой» (так звучит официальное описание этой автоспортивной дисциплины), можно обращаться сразу к Тиграну. Это будет точным попаданием!

Историческое место

Место, на котором сейчас расположен RDRC RacePark Быково, можно сказать, историческое. Раньше здесь находился аэродром «Быково», выведенный из эксплуатации в 2010 году. Для проведения соревнований на мировом уровне нам была необходима «домашняя» трасса, которую мы могли бы оборудовать в соответствии со всеми требованиями – как техническими, так и безопасности. Начиная с 2009 года, когда я возглавил Комитет РАФ, отслеживал все площадки в Московской области, которые подходили под наши требования. После закрытия «Быково» мы каждый год связывались с владельцами территории, чтобы договориться с ними о долгосрочной аренде. Наконец, в 2018 году у нас это получилось.

Гоночное комьюнити

К этому моменту официальное сообщество RDRC существовало уже пять лет. В 2013 году была создана программа SMP Racing, которая вплотную занялась развитием российского автоспорта; объединение с Комитетом РАФ по дрэг-рейсингу и организаторами Unlim 500+ как раз и привело к созданию гоночного комьюнити RDRC. Ну а появление первого российского профессионального дрэг-стрипа дало огромный импульс для развития дисциплины.

Начало стартов

Первая гонка в «Быково» прошла в конце лета 2018 года. Тогда мы провели очередной Unlim 500+ на еще фактически голой площадке. У нас была широкая асфальтовая полоса, где мы разместили так называемую «елку» – стартовый светофор – и протянули телеметрию для заездов. Даже стационарные трибуны не успели привезти и смонтировать, пришлось ставить разборные. Но со следующего года уже проводили регулярные соревнования и постепенно отстраивали инфраструктуру.

Помогла пандемия

Сначала казалось, что пандемия в 2020 году стала препятствием для развития автодрома, но оказалось, что наоборот, в спокойной обстановке организаторам удалось отстроить инфраструктуру и подготовить все к следующему сезону. Появились стартовая арка, вип-шатер, улучшили безопасность. Непосредственное участие в этом принимал и руководитель программы SMP Racing в то время, многократный рекордсмен России Дмитрий Саморуков.

Дмитрий Саморуков

Велосипед не изобретали

В свое время я принимал участие в строительстве трассы для дрэг-рейсинга в Тушино. Там мы опробовали многие технологии и наработки из тех, что использовали и в «Быково». Нам не пришлось «изобретать велосипед», этот опыт помог сделать все быстрее и эффективнее. Пандемия нам очень помогла. Когда в 2021 году мы сумели возобновить соревнования, у нас уже было все готово для приема зрителей.

И спортсменам, и зрителям

Сейчас RDRC RacePark Быково обладает всей необходимой инфраструктурой как для команд и гонщиков, так и для зрителей. Широкий, огороженный специальными барьерами дрэг-стрип, трибуны на 5000 человек, огромная удобная парковка, фудкорты, киоски с сувенирной продукцией и брендированной одеждой, детская зона с аниматорами – все это сделано, прежде всего, для зрителей, которые могут приезжать сюда всей семьей. При этом для спортсменов построены большие боксы для машин и их технического обслуживания, специальные цифровые табло и огромные мониторы, на которые транслируется полностью вся трасса; позади трибун – огромная площадка, где могут размещаться автоклубы, там же можно проводить выставки.

Покой нам только снится

Но останавливаться на достигнутом – не метод RDRC. В этом году запланирован еще целый список работ, среди которых главное – это проведение освещения на трассу. Уже в августе рано темнеет, и нам приходится завершать заезды в шесть-семь вечера, что, конечно, сказывается на результатах. Если мы поставим освещение, это поможет продлить гоночный день. Конечно, ночные гонки мы проводить не можем, так как дрэг-стрип расположен недалеко от жилых домов. Десять вечера – наш лимит. Кстати, с местными жителями нам удалось найти общий язык, и мы всегда находимся в позитивном диалоге.

Транспортная доступность

Населенный пункт, расположенный рядом с нами, – не столько проблема, сколько благо. Это магазины, рестораны, гостиницы, заправочные станции, автомойки. К тому же сейчас в Москве запустили МЦД-3: электрички приходят на станцию Быково, от которой можно добраться до нас на такси или автобусе за 10-15 минут. Ну а в этом сезоне мы запускаем две маршрутки, которые в дни соревнований будут курсировать между железнодорожной станцией и автодромом. Они смогут проехать напрямую через соседний с нами Лого-парк. Дорога занимает всего три минуты.





ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

23 июня на нашем автодроме состоится поистине уникальный семейный фестиваль, организованный медиахолдингом «За рулем». Кроме захватывающих соревнований по дрэг-рейингу, посетители «ЗА РУЛЕМ ФЕСТА» смогут полетать на вертолете, воспользоваться услугами гоночных такси, проверить ловкость, оседлав «электрического» быка. Ждем вас в RDRC Racepark на «зарулевском» фестивале. Будет здорово!

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – КУПИТЬ БИЛЕТЫ

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