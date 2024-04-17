Самый доступный кроссовер Chery обновился (и почти не подорожал): что нового?

«За рулем» изучил юбилейную версию кроссовера Chery Tiggo 4 Pro – 18 years edition

Марка Chery – одна из старейших китайских по присутствию на нашем рынке: в этом году исполняется 18 лет! За это время реализовано свыше полумиллиона автомобилей. К юбилею приурочено обновление кроссовера Tiggo 4 Pro, с которым мы познакомились ­–первыми. Машины 2024 года получили приставку «18 years edition».

Что изменилось?

Габариты Chery Tiggo 4 Pro те же, привод – передний. Базовая версия снабжается 113‑сильным атмосферником 1.5, а у меня в руках топ-модификация Ultimate с турбомотором такого же объема. Его 147 сил маленькому и легкому Tiggo хватает за глаза.

Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition. Цена в России – от 2 420 000 ₽

«Четверка» достаточно уверенно ввинчивается в повороты, не докучает раскачкой и кренами. По плавности хода это тоже середняк: подвеска маскирует микропрофиль дороги и начинает «лягаться» на крупнокалиберных неровностях. Но топ-версия обута в 18‑дюймовые колеса – остальным полагаются на дюйм меньше, а значит, ход будет мягче.

Модные черные вставки на колесах – единственная обновка экстерьера. Остальные новшества – в салоне. От торчащего над центральной консолью планшета избавились: как и в старших Tiggo, щиток приборов и экран медиасистемы (по 10 дюймов каждый) накрыты единым стеклом.

Приборы стали симпатичнее и нагляднее. Появилась возможность вывести на приборку карту штатной навигации.

Салон обновили по образу более крупных кроссоверов Chery. Двухзонный климат-контроль – редкость в сегменте.

Справа от селектора вариатора теперь подстаканники, а площадка для телефона располагается ближе к водителю.

Приборка стала современнее, ведь она теперь полностью электронная. Прежде темы менять было нельзя, а теперь – три разных варианта.

В медиасистеме в придачу к протоколам Apple CarPlay и Android Auto добавилась функция голосового управления: «Привет, Чери! Открой люк». И через пару секунд макушку начинает гладить теплый весенний воздух.

Сколько стоит?

Tiggo 4 Pro 18 years edition стал современнее, а цена подросла на гуманные 20 тысяч рублей. По прайсу стоимость составляет 2,42-2,64 млн, но если собрать все акции и спецпредложения, она сократится до 1,96-2,19 млн. Привлекательно, поэтому обновленный Tiggo имеет все шансы продолжить успешную карьеру в России.

Chery Tiggo 4 Pro 18 years edition

Длина / ширина / высота / база 4318 / 1831 / 1662 / 2610 мм

4318 / 1831 / 1662 / 2610 мм Объем багажника 340–1100 л

340–1100 л Снаряженная / полная масса 1489 / 1789 кг

1489 / 1789 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1450-4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 210 Н·м при 1450-4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 9,7 с

9,7 с Максимальная скорость 190 км/ч

190 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 57 л

АИ‑92–95 / 57 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км

9,2 / 5,8 / 7,1 л / 100 км Трансмиссия передний привод; CVT

Эргономика, соотношение цена/качество, ­количество версий Акустический комфорт, жестковатая подвеска, нет противотуманных фар

Продажи B‑кроссоверов в 2023 году

Geely Coolray – 38 220 шт.

Chery Tiggo 4 Pro – 37 006 шт.

Changan CS35 – 9291 шт.

Kia Soul – 2731 шт.

Livan X3 Pro – 2546 шт.

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