Простое действие для проверки автосигнализации – а вы так делаете?

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Читатель «За рулем» рассказал, как продиагностировать брелок

Хотел поставить противоугонку – предложили телематику. Она точно лучше?

Батарейку в брелоке сигнализации, если он без дисплея, невозможно контролировать визуально.

Чтобы неожиданно не оказаться с севшим элементом питания, предлагаю периодически использовать брелок на некотором удалении от автомобиля – примерно в несколько десятков метров. Если будет замечено, что брелок работает только вблизи от автомобиля, то лучше проверить уровень заряда батарейки или просто заменить ее.

М. Поляков, г. Углич

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Копеечная замена важной детали – а результат удивит!

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За РулемРевин Алексей
Фото:М. Поляков
Количество просмотров 5
06.04.2024
Фото:М. Поляков
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