Простое действие для проверки автосигнализации – а вы так делаете?

Читатель «За рулем» рассказал, как продиагностировать брелок

Батарейку в брелоке сигнализации, если он без дисплея, невозможно контролировать визуально.

Чтобы неожиданно не оказаться с севшим элементом питания, предлагаю периодически использовать брелок на некотором удалении от автомобиля – примерно в несколько десятков метров. Если будет замечено, что брелок работает только вблизи от автомобиля, то лучше проверить уровень заряда батарейки или просто заменить ее.

М. Поляков, г. Углич

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