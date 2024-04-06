Простое действие для проверки автосигнализации – а вы так делаете?
Батарейку в брелоке сигнализации, если он без дисплея, невозможно контролировать визуально.
Чтобы неожиданно не оказаться с севшим элементом питания, предлагаю периодически использовать брелок на некотором удалении от автомобиля – примерно в несколько десятков метров. Если будет замечено, что брелок работает только вблизи от автомобиля, то лучше проверить уровень заряда батарейки или просто заменить ее.
М. Поляков, г. Углич
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