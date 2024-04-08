Выдвижные ручки на дверях автомобилей – это просто мода? Не совсем
Эксперт «За рулем» рассказал, зачем автоконструкторы утапливают дверные ручки
Вопрос от читателя «За рулем»:
– С какой целью автопроизводители применяют выдвижные дверные ручки?
Ответ эксперта
Александр Виноградов, редактор
– Ключевых целей две. Первая – это стиль: утопленные ручки делают кузов более лаконичным, взгляд за них не цепляется. Вторая цель – аэродинамика, которая особенно важна для электромобилей. Выпирающие ручки увеличивают аэродинамическое сопротивление и хоть немного, но ухудшают экономичность.
Для нас же важно, чтобы такие ручки были надежными, хорошо защищенными от попадания грязи, воды и реагентов в механизм – и оснащенными мощными электромоторами, чтобы выдвигать их сквозь любой снег и лед.
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Фото:Land Rover и «За рулем»
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08.04.2024
Фото:Land Rover и «За рулем»
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