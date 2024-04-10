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Дети переворачивают вверх дном салон авто? — Есть интересное решение

Читатель «За рулем» рассказал, как зафиксировать коврики в салоне

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Внуки, перемещаясь по машине, постоянно задевают и сдвигают накладку на тоннеле пола, отчего салон приобретает неопрятный вид. Я закрепил накладку с помощью «липучки».

Коврики у меня не из резины, а из ПВХ, поэтому нужно зашкурить нужные места крупной наждачной бумагой, а липучку прогрунтовать клеем.

Накладка на тоннеле пола автомобиля закрепляется «липучкой»
Накладка на тоннеле пола автомобиля закрепляется «липучкой»

Теперь накладка на тоннель пола держится крепко. Если дети смещают и задние коврики, то их можно закрепить тем же способом.

Д.Попов, г. Мурманск

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За РулемРевин Алексей
Фото:freepik / wirestock и Д. Попов
Количество просмотров 16
10.04.2024
Фото:freepik / wirestock и Д. Попов
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