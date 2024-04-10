Дети переворачивают вверх дном салон авто? — Есть интересное решение
Внуки, перемещаясь по машине, постоянно задевают и сдвигают накладку на тоннеле пола, отчего салон приобретает неопрятный вид. Я закрепил накладку с помощью «липучки».
Коврики у меня не из резины, а из ПВХ, поэтому нужно зашкурить нужные места крупной наждачной бумагой, а липучку прогрунтовать клеем.
Теперь накладка на тоннель пола держится крепко. Если дети смещают и задние коврики, то их можно закрепить тем же способом.
Д. Попов, г. Мурманск
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