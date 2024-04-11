Светофор не работает или работает, но нелогично – куда жаловаться?

Глава ГИБДД рассказал, кто отвечает за работу светофоров на перекрестках

Вопрос от читателя «За рулем»:

– У нас в городе есть огромный перекресток, который можно не успеть проехать после включения на зеленый мигающий и даже на желтый сигнал светофора. Обращался в ГАИ и муниципалитет, чтобы увеличили время работы зеленого мигающего и желтого сигналов, но получил отписку, что, дескать, без разрешения центрального ГАИ они не могут. Поэтому обращаюсь к вам. Поможете?

С. Винник, Нижегородская область

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Госавтоинспекция не наделена такими полномочиями. С предложениями по изменению организации дорожного движения на конкретных участках улично-дорожной сети следует обращаться к владельцу соответствующей дороги (улицы), которым является федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, юридическое или физическое лицо.

При проведении соответствующих мероприятий указанные органы (лица) обязаны руководствоваться требованиями документов технического регулирования, к которым относятся в том числе национальные стандарты. Так, в соответствии с ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» для транспортных светофоров типа Т. 1 длительность желтого сигнала во всех случаях должна быть 3 секунды, продолжительность мигания зеленого сигнала – также 3 секунды.

Таким образом, увеличение длительности работы указанных сигналов сверх установленных нормативов невозможно. В то же время это обстоятельство не исключает проведения иных мероприятий по организации дорожного движения, направленных на повышение упорядочения движения транспортных средств и пешеходов и обеспечения безопасности дорожного ­движения.

Подводя итог, рекомендую вам обратиться с изложением сути имеющейся проблемы к владельцу дороги (улицы) для проверки этих сведений и принятия в случае необходимости соответствующих мер.

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