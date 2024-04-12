Когда самоуправляемые автомобили будут ехать в одном потоке с обычными?

«За рулем» рассказал, что изменится на дорогах России после 1 сентября 2025 года

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Насколько реально, что с 2025 года беспилотные автомобили начнут ездить по нашим дорогам?

Ответ эксперта

Сергей Зиновьев, редактор

– Вообще-то, они уже ездят – по некоторым дорогам и под контролем испытателей (то есть, не совсем уж без «пилотов»). Для этого выдают разного рода временные разрешения с массой ограничений.

Что касается 1 сентября 2025 года, то в этот день, возможно, вступит в силу закон «О высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС)»: проект три года разрабатывает Минтранс РФ. Законопроект также содержит множество ограничений. Прежде всего, ВАТС допустят только на полностью «оцифрованные» дороги – оборудованные устройствами, снабжающими беспилотников оперативными данными о местонахождении в пространстве, состоянии дороги, ДТП, метеоусловиях и тому подобном. Такие, как М‑11 «Нева».

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