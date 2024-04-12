Когда самоуправляемые автомобили будут ехать в одном потоке с обычными?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Насколько реально, что с 2025 года беспилотные автомобили начнут ездить по нашим дорогам?
Ответ эксперта
Сергей Зиновьев, редактор
– Вообще-то, они уже ездят – по некоторым дорогам и под контролем испытателей (то есть, не совсем уж без «пилотов»). Для этого выдают разного рода временные разрешения с массой ограничений.
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Что касается 1 сентября 2025 года, то в этот день, возможно, вступит в силу закон «О высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС)»: проект три года разрабатывает Минтранс РФ. Законопроект также содержит множество ограничений. Прежде всего, ВАТС допустят только на полностью «оцифрованные» дороги – оборудованные устройствами, снабжающими беспилотников оперативными данными о местонахождении в пространстве, состоянии дороги, ДТП, метеоусловиях и тому подобном. Такие, как М‑11 «Нева».
У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].
- Большой тест недорогих электрических компрессоров тут.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube