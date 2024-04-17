Купил машину с нештатным оборудованием — ждать проблем с регистрацией?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Планирую покупку ВАЗ‑21102. Не будет ли проблем с регистрацией, если в крышу врезан нештатный люк? Это было сделано прежним хозяином, который уверяет, что никаких вопросов со стороны ГАИ не возникало.
С. Зиновьев, г. Псков
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Проблем не будет, если врезка люка оформлена в установленном порядке как внесение изменений в конструкцию транспортного средства и об этом имеется соответствующая запись в свидетельстве о регистрации. Несмотря на заверения прежнего владельца об отсутствии проблем, оформить изменение конструкции должен был он, обратившись в Госавтоинспекцию.
Порядок действий установлен Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. № 413, а также соответствующим административным регламентом МВД России, утвержденным приказом МВД России от 10 сентября 2019 г. № 612.
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Если это сделано не было, во внесении изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности вам будет отказано на основании статьи 20 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
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