Купил машину с нештатным оборудованием — ждать проблем с регистрацией?

Глава ГИБДД разъяснил процедуру постановки на учет авто с изменениями в конструкции

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Планирую покупку ВАЗ‑21102. Не будет ли проблем с регистрацией, если в крышу врезан нештатный люк? Это было сделано прежним хозяином, который уверяет, что никаких вопросов со стороны ГАИ не возникало.

С. Зиновьев, г. Псков

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Проблем не будет, если врезка люка оформлена в установленном порядке как внесение изменений в конструкцию транспортного средства и об этом имеется соответствующая запись в свидетельстве о регистрации. Несмотря на заверения прежнего владельца об отсутствии проблем, оформить изменение конструкции должен был он, обратившись в Госавтоинспекцию.

Порядок действий установлен Правилами внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденными постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2019 г. № 413, а также соответствующим административным регламентом МВД России, утвержденным приказом МВД России от 10 сентября 2019 г. № 612.

Если это сделано не было, во внесении изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи с переходом права собственности вам будет отказано на основании статьи 20 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Как предъявлять документы инспектору ГИБДД, узнайте тут.