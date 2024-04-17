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До чего можно доездиться на зимней резине летом

«За рулем» напомнил, почему вам срочно нужно менять шины на летние

Некоторые автовладельцы, желая сэкономить на покупке летней резины, решают до последнего «добить» зимние шины – все равно на следующую зиму их не хватит, а для лета они, вроде бы, сгодятся.

Чаще всего так поступают водители, когда глубина протектора на зимней резине составляет менее 4,5 мм.

Но этого не стоит делать, и вот почему.

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Во-первых, опасно!

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С приходом тепла на прогретом асфальте зимние покрышки теряют свои свойства, так как их смесь рассчитана на минусовые температуры. Поэтому о нормальном сцеплении с дорожным покрытием говорить не приходится. Причем это отражается на сцепных свойствах как в боковом, так и в продольном направлении.

Дело в том, что для изготовления зимних покрышек используется более мягкая резиновая смесь, чем для летних. Под большими нагрузками это создает эффект так называемого «переступания по асфальту» разделенных блоков протектора. И это характерно именно для зимней резины.

С приходом жары «зимний» протектор настолько размягчается, что покрышка в буквальном смысле слова начинает размазываться по асфальту. Из-за этого может появиться ощущение, что у машины отказали тормоза. О последствиях нетрудно догадаться. Устойчивость в поворотах тоже становится нестабильной, и машина может неожиданно уйти в занос.

Во-вторых, можно лишиться некоторой суммы

Что будет, если недокачать колесо – даем весь расклад!

Помимо безопасности, не стоит забывать и о штрафах. Допустимость езды на зимних покрышках в летний период регулируется Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных ТС». Согласно этому закону, запрещается летом использовать шины с зимней маркировкой. Но это касается только шипованных покрышек, даже если из них вылетели все шипы.

Согласно части 1 статьи 12.5 КоАП штраф за езду на шипованной резине с июня по август включительно составляет 500 рублей:

«Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 1.1-7 настоящей статьи, – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей».

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За РулемКацубо Игорь
Фото:DPA/TASS
Количество просмотров 5
17.04.2024
Фото:DPA/TASS
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