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Отказали в краткосрочном ОСАГО — что делать?

Серебрянников объяснил, как автомобилисту оформить ОСАГО на срок до 3 месяцев

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Евгений К.:

2 марта 2024 года вступил в силу Федеральный закон от 04.08.2023 № 455-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"», предусматривающий возможность заключения договора об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств на срок от 1 дня до 3 месяцев. Нужен полис на 15 дней, но везде отказывают оформлять. Что делать?

Егор Серебрянников, директор домена «ОСАГО» страховой компании «Ингосстрах»:

Вы можете обратиться на сайт страховой компании и заключить полис на нужное количество дней. Например, на сайте «Ингосстраха» можно без проблем заключить краткосрочный полис ОСАГО.

При этом важно учесть, что действие полиса начнется через 4 дня после даты его заключения – такую временную франшизу устанавливает Закон «Об ОСАГО».

***

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

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Фото:АГН «Москва» | ITAR-TASS
Количество просмотров 4
18.04.2024
Фото:АГН «Москва» | ITAR-TASS
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