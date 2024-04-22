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Кто сказал, что скутер не может быть грузовым?

Индийская фирма Surge показала прототип скутера-трансформера Surge S32

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Разные автопроизводители неоднократно показывали концепт-кары со сменными кузовами или кузовами-трансформерами. До серии ни один проект не дожил. Свой вариант предложили индийцы с поправкой на местный колорит.

Фирма Surge показала прототип скутера-трансформера S32. Идея в том, что владелец сможет использовать такое транспортное средство и для работы, и для личных поездок. Причем во втором случае ему не придется возить с собой порожняком тот объем кузова, который требуется в рабочее время.

Скутер «въезжает» задним ходом через прорезь в передней стенке кабины.
Скутер «въезжает» задним ходом через прорезь в передней стенке кабины.

За несколько минут к скутеру можно пристегнуть двухколесный задний модуль. Он может быть грузовой платформой, фургоном или пассажирской кабиной. Причем «переориентация» транспортного средства происходит без особых ухищрений: скутер просто въезжает в кабину задним ходом через предусмотренную для этого прорезь.

Surge S32
Surge S32

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Обычные трициклы и тук-туки имеют мотоциклетные органы управления, так что тут не нужно было придумывать ничего нового – всё само оказывается на своих местах. Заднее колесо скутера остается на весу, аппарат становится трехколесным.

«Экологическая повестка» есть и для таких транспортных средств, поэтому ездит Surge S32 на электричестве. На скутере стоит 6‑киловаттный электромотор и батарея емкостью 3,9 кВт·ч. На «прицепе» – 13 кВт и 11,6 кВт·ч соответственно. Одиночный мопед может набирать 60 км/ч. В трехколесном варианте максималка снижается до 45 км/ч. Запас хода на одной зарядке не уточняется.

Surge S32
Surge S32

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:SURGE
Количество просмотров 6
22.04.2024
Фото:SURGE
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