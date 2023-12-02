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Мопед-грузовик — вы такое видели? Ari 345

Ari Motors выпустила модель 3456 коммерческий скутер с закрытой кабиной

Компания Ari, специализирующаяся на небольших электрокарах, представила свой очереденой продукт на рынке – грузовой мопед Air 345 в стиле ретро с закрытой кабиной.

Автомобиль доступен в кузове фургон и трёх типоразмерах кузова объёмом до 2,05 куб. м.

Несмотря на компактные размеры, мопед способен перевозить вес до 325 килограммов.

Ari 345 Retro
Ari 345 Retro
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Air 345 Retro представлен в двух конфигурациях: как продуктовый грузовик или как мобильная точка быстрого питания. Предприятия общественного питания могут выбирать из различных опций при заказе ретро-фургона, начиная от установки кофейного оборудования и заканчивая возможностью приготовления хот-догов.

Ari 345 Retro оснащен электродвигателем мощностью 3 кВт (4,1 л.с.), рассчитан на максимальную скорость 45 км/ч и имеет запас хода около 55 километров.

Ari 345 Retro
Ari 345 Retro

Производитель из Саксонии (Германия) заявляет, что время зарядки мтогрузовичка составляет пять-шесть часов. Уже в базе это транспортное средство поставляется с камерой заднего вида и USB-портом. В качестве опции доступен обогрев сиденья и джойстика управления (установлен вместо руля). Благодаря стильному дизайну и функционалу цена его начинается от 13 945 евро.

Источник, фото: auto-medienportal.net

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемAutoren-Union Mobilität/Ari Motors
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Фото:За РулемAutoren-Union Mobilität/Ari Motors
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