Мопед-грузовик — вы такое видели? Ari 345

Ari Motors выпустила модель 3456 коммерческий скутер с закрытой кабиной

Компания Ari, специализирующаяся на небольших электрокарах, представила свой очереденой продукт на рынке – грузовой мопед Air 345 в стиле ретро с закрытой кабиной.

Автомобиль доступен в кузове фургон и трёх типоразмерах кузова объёмом до 2,05 куб. м.

Несмотря на компактные размеры, мопед способен перевозить вес до 325 килограммов.

Ari 345 Retro

Air 345 Retro представлен в двух конфигурациях: как продуктовый грузовик или как мобильная точка быстрого питания. Предприятия общественного питания могут выбирать из различных опций при заказе ретро-фургона, начиная от установки кофейного оборудования и заканчивая возможностью приготовления хот-догов.

Ari 345 Retro оснащен электродвигателем мощностью 3 кВт (4,1 л.с.), рассчитан на максимальную скорость 45 км/ч и имеет запас хода около 55 километров.

Ari 345 Retro Ari 345 Retro

Производитель из Саксонии (Германия) заявляет, что время зарядки мтогрузовичка составляет пять-шесть часов. Уже в базе это транспортное средство поставляется с камерой заднего вида и USB-портом. В качестве опции доступен обогрев сиденья и джойстика управления (установлен вместо руля). Благодаря стильному дизайну и функционалу цена его начинается от 13 945 евро.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник, фото: auto-medienportal.net