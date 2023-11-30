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Электрозаправка во дворе. Вы за или против?

СберАвто: 70% россиян поддерживают зарядку электромобилей во дворе дома

Как россияне относятся к электромобилям, а также к возможности установки зарядных станций во дворах жилых домов, узнали эксперты СберАвто и аналитического центра Домклик.

Оказалось, что у 10% респондентов электрокар уже есть, а 35% думают его купить. Еще 53% не владеют электромобилем и не задумываются о его покупке.

38% посматривают в сторону машин китайского бренда, 21% – японского. 14% выбрали бы электромобиль отечественного производителя, еще 14% – американского бренда. 13% рассмотрели бы электрокар из Германии.

У 55% респондентов рядом с их жилыми домами нет зарядных станций для электромобилей, а у 17% недалеко от места их проживания имеется как минимум одна ЭЗС.

Более 70% одобряют установку зарядных станций для электромобилей вблизи жилых домов. 23% считает, что электрозарядки – важная часть современной инфраструктуры. 19% полагают, что чем больше зарядок, тем больше электрокаров, а значит экологическая ситуация в городе будет улучшаться.

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Еще 19% убеждены, что как только зарядная станция появится у их дома, им самим можно будет купить электрокар. Для 5% дополнительное место зарядки для уже имеющегося электромобиля облегчит жизнь. Тем не менее, 10% против, полагая, что тогда во дворах будет парковаться больше машин, а 4% не считают, что электрокары вообще не нужны и что лучше потратить бюджетные деньги на другие цели.

В исследовании участвовало более 1000 пользователей сервиса «Домклик» со всей России (70% мужчин и 30% – женщин).

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За РулемКирилл Кухмарь/ТАСС
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Фото:За РулемКирилл Кухмарь/ТАСС
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