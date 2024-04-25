Кто заменит импортные моторные и трансмиссионные масла на российском рынке

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ЛУКОЙЛ поставляет смазочные материалы на конвейеры известных автопроизводителей и рекомендован автомобильными брендами для послепродажного обслуживания машин.

Масляная тема – больной вопрос моторизованных россиян. Выбор наилучшего масла превращается в длительный и нервный процесс: бесконечные обсуждения и обмен мнениями. Цель одна – найти самое лучшее и подходящее масло, своевременно менять его и, как итог, продлить ресурс двигателя и трансмиссии.

Некоторые всерьез считают, что только мировые нефтяные гранды (и то, судя по обсуждениям, не всегда) могут создать настоящее МАСЛО! За ними многолетняя история, огромный опыт, научный потенциал. Их продукты используют на конвейере производители автомобилей, заливают в моторы и коробки официальные дилеры автомобильных брендов. А наши?

Вот уж точно сказано, что сначала компания работает на бренд, а потом бренд на компанию. Но одно дело – розничный рынок, и совсем другая история – профессиональный рынок смазочных материалов. Вот там-то творятся удивительные дела для непосвященных людей. Мировых производителей ГСМ здесь вполне успешно «толкают локтями» крупные отечественные нефтяники. И зарубежные производители автомобильной техники без проблем сотрудничают с российскими компаниями. С тем же ЛУКОЙЛом, например.

Знаете ли вы, что российская компания поставляет масла на конвейеры известных автопроизводителей и выпускает фирменный продукт автомобильным брендам для постпродажного обслуживания машин. Что за производители и бренды? Еще пару лет назад это были немецкие и другие известные автоконцерны. Большому бизнесу чужды предрассудки – только рациональный и холодный расчет. Масло качественное, для мотора подходит, предложение выгодное – заключаем договор.

Для машин зарубежных марок, которые массово производили на территории Российской Федерации, возить масла за тридевять земель тоже никто не собирался – и в агрегаты лили отечественные масла того же ЛУКОЙЛа. Это обычная практика, когда на локальных рынках используют «местные» ГСМ.

Автомобильный рынок кардинально изменился: на смену европейцам, японцам, корейцам пришли китайские автомобили. Уже и сборка их у нас налажена. Красно-белый бренд в стороне не остался – выдали продукт, наилучшим образом подходящий для китайских моторов: малокубатурных, высокофорсированных, с турбонаддувом и, зачастую, непосредственным впрыском бензина в цилиндры.

Моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH CN 5W-40 сам производитель позиционирует как масло для «китайцев», хотя оно может без ограничений применяться в любых моторах, которым требуется смазочный материал уровня API SP, SN PLUS, SN и класса вязкости SAE 5W-40. Надежная защита от износа, поддержание чистоты двигателя, хорошие низкотемпературные показатели – это, так сказать, обязательная программа. А вот защита от вредного явления, именуемого LSPI (преждевременное воспламенение рабочей смеси), необходима моторам с непосредственным впрыском – именно в них это самое воспламенение и проявляется. Пришлось создавать масло со специальным собственным пакетом присадок, которое не поддерживает «досрочное» воспламенение горючей смеси в цилиндрах.

Если масло для «китайцев» создано, значит оно кому-то нужно? За последнее время ЛУКОЙЛ заключил соглашения с целым рядом автопроизводителей из Поднебесной. Российские моторные и трансмиссионные масла и другие технические жидкости теперь рекомендованы для марок: BAIC, Jetour, Livan, Haval, Tank, GWM. А еще есть грузовики, строительная и специальная техника.

Китайцы китайцами, но и про огромный парк других авто, эксплуатирующихся в нашей стране, забывать нельзя. Их владельцы не должны испытывать проблем с плановым техническим обслуживанием своих машин. Специально для владельцев корейских и японских автомобилей ЛУКОЙЛ выпустил серию новых жидкостей для автоматических коробок передач. В нее входят три продукта:

LUKOIL ATF SP-III подходит для 4- и 5-ступенчатых автоматических коробок моделей A4CF2, A5CF2, F4A42, W4A42. Жидкость разработана в соответствии с рекомендациями Hyundai, Kia и Mitsubishi.

подходит для 4- и 5-ступенчатых автоматических коробок моделей A4CF2, A5CF2, F4A42, W4A42. Жидкость разработана в соответствии с рекомендациями Hyundai, Kia и Mitsubishi. LUKOIL ATF SP-IV – жидкость для агрегатов A6LF2/3, A6GF1, A6MF1/2 и других шестиступенчатых автоматических трансмиссий легковых автомобилей Hyundai/ Kia.

– жидкость для агрегатов A6LF2/3, A6GF1, A6MF1/2 и других шестиступенчатых автоматических трансмиссий легковых автомобилей Hyundai/ Kia. LUKOIL ATF WS – высококачественная маловязкая жидкость для многоступенчатых автоматов Aisin Warner, устанавливаемых на автомобили Toyota и Lexus.

Времена меняются, меняется автомобильный рынок. Но не меняется мировоззрение некоторых автомобилистов. Может, пора сменить любительский, эмоциональный подход на профессиональный, а значит рациональный? И без опаски выбирать продукцию отечественных производителей, наиболее выгодную по соотношению цена/качество, и, конечно, рекомендованного для конкретной модели автомобиля класса.

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