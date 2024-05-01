Неправильный S-Class? Мы поездили на самом дешевом Mercedes W140

«За рулем» рассказал о наиболее доступной версии флагманского Mercedes-Benz W140

Побывавший на тест-драйве «За рулем» Mercedes-Benz семейства W140, которое было запущено в производство в 1991 году, – не из первых. Но все-таки ранний, 1992 года. Строго говоря, это еще не S‑класс, ведь такое обозначение появилось лишь в 1993 году. Официально этот седан называется Mercedes-Benz 300SE, хотя в обиходе все «сто сороковые» мы называем именно S‑классом.

Под капотом – рядный шестицилиндровый двигатель рабочим объемом 3,2 л, с системой впрыска LH-Jetronic. Он из семейства М104 – эти моторы славились надежностью и долговечностью. А эта версия с отдачей в 231 л.с. – самая востребованная на W140 за все время. Работающий в паре с мотором 5-ступенчатый автомат – опция, стандартным был 4-ступенчатый... Вроде, все привычно. Но внутри – вовсе не тот S‑класс, каким мы его себе представляем!

Mercedes-Benz 300SE

Вместо кожи пусть добротная, но все же ткань с легкомысленными прямоугольниками, электрорегулировки есть только у водительского кресла, традиционные шторки на задних окнах отсутствуют...

«Задние подголовники с пневмоприводом для улучшения обзора откидываются нажатием кнопки, но для того, чтобы поставить их на место, извольте сходить назад и сделать это вручную. Ну хоть стекла дверей и оба наружных зеркала – с электроприводом! И на климатике не экономили. Климатическая установка 90‑х годов, по количеству кнопок напоминающая аккордеон, выглядит наивно, но работает вся эта "музыка" четко и эффективно», – рассказывает обозреватель «За рулем» Сергей Канунников.

Есть и люк в крыше, и поражающие на фоне общей скромности отлично работающие (машине 30 лет!) доводчики дверей… И всё же по общепринятым для флагманского семейства меркам этот Mercedes довольно странный. Зачем S‑класс, если почти на всем сэкономили?

Интерьер Mercedes-Benz 300SE

Ответ мы получили, поездив на этой машине. Его получите и вы, прочитав наш материал в майском номере журнала «За рулем», – уже в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Скромное обаяние буржуазии», опубликованной в журнале «За рулем» №5/2024.