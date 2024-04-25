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Хотите долить масло, а пробка никак не поддается? Есть простое и гениальное решение

Читатель «За рулем» рассказал, как открутить «сложную» пробку

Отвернуть пластмассовую пробку отверстия для залива масла на механических коробках передач фирмы Renault сложно. Я из полудюймовой трубы сделал ключ для пробки, пропилив болгаркой два паза.

Для шестиступенчатой коробки кроссовера Renault Duster (на фото 1) длина ключа должна быть около 220 мм, причем этим же ключом можно отворачивать пластиковую заливную пробку углового редуктора. А для пятиступенчатых КП (на фото 2), где пробка располагается спереди, ключ должен быть покороче.

Г. Емелькин, г. Москва

Фото 1. Шестиступенчатая КП Renault
Фото 2. Пятиступенчатая КП Renault

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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За РулемРевин Алексей
Фото:Г. Емелькин
Количество просмотров 6
25.04.2024
Фото:Г. Емелькин
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