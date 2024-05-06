Игра на повышение: подробности о новинке Kia

Kia выпустила Cerato нового поколения под названием K4

Kia Cerato «пошла на повышение», ведь на некоторых рынках она была известна как Forte или К3. Но «трешкой» недавно стал бывший Rio/K2.

Повышением индексов корейцы хотят подчеркнуть возросший статус моделей. И, кстати, компания уходит от имен собственных. Теперь на всех рынках машины станут обозначаться буквой и цифрой. И едва ли это хорошо.

Kia К4

По дизайну Kia K4 переплюнул старшего брата К5, немало удивившего нас несколько лет назад. Особенно интересно смотрятся задняя дверь с замаскированной ручкой и третье стекло на боковине.

Относительно предшественника седан подрос на 86 мм в длину и на 51 мм в ширину. Производитель заявляет, что «четверка» обладает самым просторным салоном в классе. Любопытно, что при футуристичности внешнего стиля внутри всё достаточно традиционно. Осталось немало физических клавиш, селектор коробки передач не превратился в электронный. Из интересного выделим восемь подушек безопасности и возможность отпереть машину смартфоном с помощью технологии NFC.

Kia К4

Пока рассекречена только версия для США. Там у покупателей есть выбор между атмосферником 2.0 и турбомотором 1.6. Первый выдает 149 сил и сопряжен с вариатором. Во втором 193 «лошади», а пара – 8‑ступенчатый автомат. Комплектация GT-Line предлагает иной декор и заднюю независимую подвеску вместо балки. Причем заказать ее можно с любым из двух двигателей.

Интерьер Kia К4

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