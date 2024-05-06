Игра на повышение: подробности о новинке Kia
Kia Cerato «пошла на повышение», ведь на некоторых рынках она была известна как Forte или К3. Но «трешкой» недавно стал бывший Rio/K2.
Повышением индексов корейцы хотят подчеркнуть возросший статус моделей. И, кстати, компания уходит от имен собственных. Теперь на всех рынках машины станут обозначаться буквой и цифрой. И едва ли это хорошо.
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По дизайну Kia K4 переплюнул старшего брата К5, немало удивившего нас несколько лет назад. Особенно интересно смотрятся задняя дверь с замаскированной ручкой и третье стекло на боковине.
Относительно предшественника седан подрос на 86 мм в длину и на 51 мм в ширину. Производитель заявляет, что «четверка» обладает самым просторным салоном в классе. Любопытно, что при футуристичности внешнего стиля внутри всё достаточно традиционно. Осталось немало физических клавиш, селектор коробки передач не превратился в электронный. Из интересного выделим восемь подушек безопасности и возможность отпереть машину смартфоном с помощью технологии NFC.
Пока рассекречена только версия для США. Там у покупателей есть выбор между атмосферником 2.0 и турбомотором 1.6. Первый выдает 149 сил и сопряжен с вариатором. Во втором 193 «лошади», а пара – 8‑ступенчатый автомат. Комплектация GT-Line предлагает иной декор и заднюю независимую подвеску вместо балки. Причем заказать ее можно с любым из двух двигателей.
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Отзывы о Kia Cerato (3)
внешний вид
умер катализатор на 50 ткм. стучит двигатель с 60 т км возможно изза катализатора который всосало в цпг
из нескольких машин гольф класса лучше бы выбрал гольф или бу внедорожник