Что с лицом?! Знаменитый тягач вышел в необычном дизайне

Mercedes-Benz представил новый Actros L – флагмана своей грузовой линейки

Стиль кабины Actros L кардинально переработан.

Решетки радиатора больше нет, ей на смену пришла глухая панель, как на электрическом Актросе. Немаленькую прибавку в длине кабины – 80 мм – водитель не почувствует ни на рабочем, ни на спальном месте. Она приходится на вытянувшийся передний обтекатель. Всё ради аэродинамики! С ней поработали по всем направлениям, заявляя экономию топлива в 3%.

Mercedes-Benz Actros L отличает глухая панель на месте решетки радиатора.

Комфорт для водителя улучшили благодаря иным материалам отделки, новым сиденьям и матрасам спальника. Появилось больше точек подсветки и USB-портов. Можно заказать не обычный, а двойной холодильник. Всё внешнее и внутреннее освещение светодиодное. В качестве опции доступны матричные LED-фары и камеры вместо зеркал заднего вида.

У нового Actros L другие сиденья и другое спальное место.

Дизель OM 471 третьего поколения имеет объем 12,8 л. Он получил два новых варианта турбонаддува и улучшенную систему доочистки выхлопа. В совокупности это дает экономию еще 4% солярки по сравнению с предыдущим поколением. В строю остались также моторы семейств ОМ 470 и ОМ 473.

Actros L вышел на новый уровень по части активной безопасности. Система радаров и камер видит пространство на 270 градусов вокруг машины и на 250 м вперед, контролируя одновременно несколько полос. Система автоматического торможения может полностью уберечь от столкновения на скорости до 60 км/ч. При работе всех систем практически исключено, чтобы водитель не заметил других участников движения, попадающих в слепые зоны.

Заказать новый Actros L можно с апреля, хотя производство стартует только в декабре.

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