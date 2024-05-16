С красными номерами ездят как хотят? Вовсе нет, и вот почему

Глава ГИБДД объяснил нюансы дипломатического иммунитета для водителей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Работаю водителем в посольстве одной из «недружественных» стран, хотя сам – гражданин России. В последнее время стали чаще останавливать сотрудники ГИБДД и даже штрафовать. В посольстве уверяют, что это незаконно, так как на машину с красными номерами распространяется иммунитет. Объясните, пожалуйста, в чём дело.

И. Никонов, г. Москва

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– В соответствии с Венскими конвенциями от 18 апреля 1961 г. «О дипломатических сношениях» и от 24 апреля 1963 г. «О консульских сношениях» иммунитет от административной юрисдикции Российской Федерации распространяется только на водителей, являющихся иностранными гражданами и наделенными, соответственно, дипломатическим или консульским иммунитетом.

Поскольку вы являетесь гражданином Российской Федерации, то подлежите административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения на общих основаниях, в том числе и при управлении транспортным средством, зарегистрированным за посольством другой страны.

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