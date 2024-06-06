3 причины продать или купить авто онлайн — нужен только смартфон

Скачал, увидел, купил: все тонкости приобретения авто онлайн

Сегодня для того, чтобы купить или продать автомобиль, нам даже не нужно вставать с дивана. Как говорится, главное – знать места. Именно о таком, полезном для любого автомобилиста «месте» мы сегодня и расскажем. Читайте и запоминайте – а лучше сразу скачивайте и изучайте вместе с нами.

Итак, давайте знакомиться. Fresh – это не просто дилерское сообщество с представительством в 12 регионах России. Это еще и маркетплейс, где представлено больше 20 000 автомобилей.

На маркетплейсе FRESH собрано более 200 000 автомобилей – с пробегом и абсолютно новых

Недавно команда FRESH выпустила мобильное приложение, через которое в несколько кликов можно купить или продать автомобиль, а еще задать любой вопрос по автомобилям. Да-да, прямо вообще любой, даже самый странный/смешной/наивный (нужное подчеркнуть). «За рулем» протестировал мобильное приложение FRESH и выяснил, почему новый софт так «зашел» российским автомобилистам – как-никак его уже скачали больше 250 000 раз.

Причина 1: с диваном действительно можно не расставаться

Вернее, можно по максимуму отсрочить этот тягостный процесс (мы знаем, вы много работаете и сильно устаете). Теперь при помощи приложения FRESH можно совершать любые операции с вашим автомобилем при помощи смартфона.

Что умеет мобильное приложение FRESH:

Производить онлайн-оценку стоимости автомобиля. Для этого вам потребуется ввести всего несколько параметров: госномер, пробег и «регион обитания» автомобиля.

Предварительно оценить свой автомобиль можно через приложение всего за пару кликов

Предлагать новые автомобили или машины с пробегом. В «автопарке» мобильного приложения уже более 20 000 вариантов авто. Подобрать нужный именно вам вариант помогут расширенные параметры поиска.

В «автопарке» мобильного приложения уже более 20 000 вариантов авто. Подобрать нужный именно вам вариант помогут расширенные параметры поиска. Помогать с продажей авто. FRESH предлагает пользователям несколько форматов сделки: можно продать через аукцион, можно обменять по trade-in или оформить комиссионную продажу, бесплатно разместив объявление на онлайн-площадке FRESH.

FRESH предлагает пользователям несколько форматов сделки: можно продать через аукцион, можно обменять по trade-in или оформить комиссионную продажу, бесплатно разместив объявление на онлайн-площадке FRESH. Оформлять покупки в кредит. К этому пункту мы еще вернемся, скажем только, что сделать это можно онлайн за пять простых шагов .

К этому пункту мы еще вернемся, скажем только, что сделать это можно . Предоставлять различные варианты обслуживания автомобиля. Причем когда мы говорим «различные варианты», это действительно так: автосервис, диагностика, установка допов, детейлинг – все зависит от степени вашей погруженности в автомобильную тему.

Причем когда мы говорим «различные варианты», это действительно так: автосервис, диагностика, установка допов, детейлинг – все зависит от степени вашей погруженности в автомобильную тему. Давать ответы на самые неудобные вопросы. Удобный чат-консьерж FRESH FRIENDS с вами на связи 24/7. Эксперты расскажут, как подобрать детское кресло, помогут записаться на замену лобового стекла в ближайший сервис и даже вызовут эвакуатор, если вы пробили колесо на трассе.

Как пользоваться мобильным приложением FRESH

Во всех перечисленных случаях вам не придется метаться по сайту в поисках нужной опции. Интерфейс максимально дружественный – разберется даже ребенок. Тем не менее, не забывайте, что для совершения сделок купли/продажи вам должно исполниться 18 лет. В целом, алгоритм использования приложения максимально простой: регистрируемся, находим нужный раздел, заполняем короткую заявку и ждем, когда сотрудник FRESH свяжется с вами для уточнения всех деталей по услуге. Максимальный срок обработки заявки – 24 часа, но обычно это происходит гораздо быстрее.

Лайфхаки для ленивых

Помните, мы с вами говорили о том, что встать с дивана когда-то все же придется? Хотя бы для того, чтобы забрать свой новый автомобиль или передать старый в надежные руки специалистов команды FRESH. Но и эту систему можно сломать: сервис предоставляет возможность заказать выездную оценку вашего автомобиля перед продажей. Эксперт сам приедет к вам, осмотрит машину и вынесет свой вердикт – какова рыночная стоимость и нужно ли что-то «подшаманить», чтобы увеличить шансы на быструю и успешную продажу. Кстати, все документы на ремонт, продажу или покупку автомобиля можно тоже подписать онлайн.

А если взамен старой машины вы будете приобретать авто через приложение, машину вам привезут в ближайший автосалон дилерской сети FRESH. Это очень удобно, если приглянулся HAVAL F7x 2021 года, который дожидается своего хозяина в Москве, а вы при этом проживаете в Сургуте.

В карточке автомобиля вы найдете подробную информацию о технических характеристиках, а также о способах его приобретения

Причина 2: купить «ту самую» машину стало проще, чем когда-либо

Допустим, необходимой суммы на покупку автомобиля здесь и сейчас у вас нет. Справедливости ради, представить такую ситуацию с нынешними ценами на автомобильном рынке не так уж и сложно. Означает ли это, что покупку придется отложить на неопределенный срок? Никак нет. Благодаря системе онлайн-выдачи автокредитов Fresh Finance вы можете подобрать оптимальные условия для покупки. Платформа работает с семью крупными банками, специализирующимися на автокредитах. В их числе ВТБ, «Альфа-банк» и «Московский кредитный банк». Даже если офиса нужного вам банка нет в вашем городе – это не проблема. FRESH поможет оформить кредит удаленно, без посещения отделения.

Максимальная сумма, которую можно получить под проценты, – 12 миллионов рублей. Как вы понимаете, размер кредита и ставка подбираются индивидуально, предварительные условия можно рассчитать с помощью онлайн-калькулятора.

Предварительный кредитный калькулятор в приложении позволит правильно рассчитать свои финансовые возможности

Далее оформляем кредит в 4 простых шага:

Подаем заявку в банки-партнеры (всё легально – анкета заполняется через Госуслуги)

Ждем одобрения 10 минут, получаем предложения от банков и выбираем лучшее.

Изучаем все условия и назначаем удобную для вас дату сделки (сервис доступен 24/7)

Подписываем договор и забираем свой автомобиль

Причина 3: в приложении FRESH уже есть ответы на все ваши вопросы

Наверняка у каждого из нас есть как минимум пара вопросов, которые вы все никак не решаетесь задать автомеханику или менеджеру в автосалоне – вам кажется, что вопросы какие-то странные. А может быть, вопросы вполне нормальные, но вы понятия не имеете, кому и куда их адресовать? На эти и еще +100 500 случаев как раз существуют специалисты консьерж-сервиса FRESH FRIENDS в мобильном приложении. Например, у дедушки корреспондента «За рулем» скоро день рождения, и автор решил посоветоваться с командой FRESH на предмет подходящего подарка. Вариант с сертификатом в детейлинг-сервис вполне подходящий. Вряд ли дедушка знает слово «детейлинг», но вот почистить перышки своей ласточке в хорошем салоне он точно не откажется.

Специалисты чата-поддержки FRESH FRIENDS знают ответы на любой вопрос, связанный с автомобилями

Пожалуй, одна из главных фишек приложения FRESH в том, что по ту сторону чата с тобой общаются живые люди, а не роботы. Так что заскриптованных ответов и формальных отписок не ждите – только человеческий подход. Это особенно приятно в эпоху, когда для того, чтобы пробиться к живому оператору и получить адекватный ответ на вопрос, зачастую требуется потратить энное количество времени и нервных клеток. А еще специалисты FRESH всегда на связи, если в дороге случилось ЧП. Нужен эвакуатор? Потеряли ключи от машины? Она не заводится? Беда с колесом? – В любой непонятной ситуации пишите в чат FRESH FRIENDS, и вам обязательно помогут. Кстати, к подбору автомобиля это тоже относится. Причем абсолютно бесплатно.

Чтобы наша оценка не была субъективной, «За рулем» попросил протестировать мобильное приложение FRESH своих читателей, и вот их впечатления:

Константин Хиц, 53 года, фрилансер:

– Приложение FRESH мне посоветовали друзья. Сохранив интригу, сказали, что, если хочешь автомобильное все в одном – это именно оно. Сказать честно – желания скачивать не было, но все же решился и не пожалел. Надо сразу отметить, что это действительно все автомобильное в одном. Продажа и покупка, ремонт и обслуживание, к этим стандартным опциям добавились и еще ряд полезностей.

Во-первых, кнопочка «SOS». Не дай бог, случись что с машиной или еще какое автопроисшествие, как говорится, помощь придет вовремя. Во-вторых, все мы водители разные и по возрасту, и по стажу. Восполнить пробел новичков или напомнить о мелкой детали или особенности твоего авто более опытному поможет чат с экспертом. А если все же решились поменять свою ласточку – тут же можно получить всю информацию о стоимости своей машины, а заодно и подобрать новую. Кстати, и с автокредитом тоже помогут.

Карина Фаустова, 32 года, торговый представитель ООО «Капелло Лазерс»:

– Подбираю машину среднего ценового сегмента. В связи с ростом стоимости авто смотрю варианты на максимальном количестве разных площадок. Так наткнулась на новое приложение. Шустрое, удобное, с современным дизайном.

Сейчас уже сложно придумать что-то принципиально новое именно по функциям агрегатора, но зато ребята добавили ряд сервисов. Например, для тех, кому некогда искать подборщика, или нет надежного контакта. Больше всего удивило, что компания открывает свои офисы даже в небольших городах. Можно подыскивать варианты и по марке, и по локации.

Сергей Дубовик, 36 лет, инженер-разработчик радиоэлектронной аппаратуры:

– В силу профессии я оцениваю приложения не только с позиции обычного пользователя. Не могу сказать, что мобильная версия FRESH меня чем-то удивила, но в целом впечатления положительные. Хорошее приложение, рассчитанное на аудиторию среднего «плюс» класса. К примеру, мне понравилось, что здесь есть чат-поддержка с возможностью общения со специалистами 24/7. Потому что бывает так, что ночью пробьешь колесо где-то на трассе, стоишь возле машины и не знаешь, куда звонить, куда податься. С приложением FRESH такая проблема отпадает.

И есть еще один «плюс», которым не могут похвастать другие агрегаторы. У ребят есть свои площадки для продажи, а это существенно добавляет уверенности, что сделка пройдет чисто и гладко – никакого кидалова.

Николай Ужанков, 74 года, пенсионер:

– Я в технологиях полный профан, так что разбирался с приложением вместе с внуками. Оказалось, пользоваться не так сложно, как я думал – все кругом подписано, картинки понятные. Раньше, чтобы купить машину, мы ездили на авторынки, долго присматривали, торговались. Это же все время нужно, чтобы туда-сюда кататься. И ведь никогда не знаешь, на какого продавца нарвешься. А сейчас телефон открыл – и сразу все посмотрел, выбрал, купил. Удобно, конечно. И что мне особенно нравится, что продавцы проверенные и добросовестные.

На данный момент хочу поменять свой автомобиль Geely Emgrand на «китайца» поновее. Думаю, кредит не для меня в силу возраста, а вот обмен или комиссионную продажу я бы рассмотрел. В то, как подписывать бумаги электронной подписью, я пока не вникал, но ничего – разберемся. Если что, помогут внуки и ребята из FRESH.

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Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Тогда протестируйте мобильное приложение FRESH, чтобы убедиться (и удивиться), насколько реально все легко и просто. Если вы давно хотели обновить свой автомобиль, но считали, что это долго, мучительно и затратно, у нас для вас хорошие новости. Технологии уже сделали почти всю работу за вас, осталось только пойти и скачать приложение. Хотя, погодите – ведь даже идти теперь никуда не придется.

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