Копеечное решение — и под капотом всегда чистота

Читатель «За рулем» рассказал, как обезопасить агрегаты авто от грязи и пыли

Чтобы сохранить чистоту под капотом седана Renault Logan первого поколения, установил дверной уплотнитель от ВАЗ 2101–2107 – как видно на фото.

Надежность уплотнения показал первый же зимний сезон.

Г. Кафтаев, Пензенская область

Дополнительный уплотнитель капота на Renault Logan первого поколения

Ненужный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101–2107 принесет пользу иномарке

Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Надоел ржавый крепеж подкрылков? Есть отличное (и эстетичное) решение!