Копеечное решение — и под капотом всегда чистота
Чтобы сохранить чистоту под капотом седана Renault Logan первого поколения, установил дверной уплотнитель от ВАЗ 2101–2107 – как видно на фото.
Надежность уплотнения показал первый же зимний сезон.
Г. Кафтаев, Пензенская область
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Приз автору совета – ключ динамометрический 1/4ʺ AIRLINE
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Отзывы о Renault Logan (16)
в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...