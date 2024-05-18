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Копеечное решение — и под капотом всегда чистота

Читатель «За рулем» рассказал, как обезопасить агрегаты авто от грязи и пыли

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Чтобы сохранить чистоту под капотом седана Renault Logan первого поколения, установил дверной уплотнитель от ВАЗ 2101–2107 – как видно на фото.

Надежность уплотнения показал первый же зимний сезон.

Г.Кафтаев, Пензенская область

Дополнительный уплотнитель капота на Renault Logan первого поколения
Дополнительный уплотнитель капота на Renault Logan первого поколения
Ненужный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101–2107 принесет пользу иномарке
Ненужный дверной уплотнитель от ВАЗ 2101–2107 принесет пользу иномарке
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За РулемРевин Алексей
Фото:Г. Кафтаев
Количество просмотров 4
18.05.2024
Фото:Г. Кафтаев
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Отзывы о Renault Logan (16)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Logan  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

в 90 литровый баллон 22 куба метана входит только зимой при температурах ниже 22 градусов, а летом и 20 не входит, из-за баллона под полкой перевозка длиномеров отменяется, плюс почти 100 кг к весу, а значит минус клиренс пружины всегда подсжаты, зимой баллон при заправках обмерзает снаружи, а потом оттаевает дренажное отверстие в багажнике должно быть свободным!!! ну и самый минус неразвитая сеть заправочных станций ( почти все на выездах из городов, а значит там всегда дальнобои и у них баллоны совсем не 90 литров...

+5