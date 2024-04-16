Отказ зажигания, течи, клины... — 11 проблем двигателей Рено

Эксперт «За рулем» перечислил все минусы моторов Renault Logan и Sandero

По отдельности Logan и Sandero не входят в топ-10 самых продаваемых моделей на вторичке, поскольку из маркетинговых соображений седану и хэтчбеку дали разные имена. А совокупно – входят. Да и воспринимают их как разные типы кузова одной модели, поскольку Логан и Сандеро располагают и общими чертами, и почти идентичными наборами агрегатов.

Если рассматривать первое поколение (до 2015 года), то некоторая путаница возникает из-за разной заявленной мощности. Так, двигатель K7M на Логане развивает 87 л.с., а на Сандеро – 84 л.с. Вообще, это один и тот же мотор, хотя прошивки различаются.

Logan и брат его Sandero близки к идеалу бюджетного народного автомобиля. Крепкая и терпеливая подвеска, долгоиграющие агрегаты, приемлемо стойкий к коррозии кузов. И привлекательные цены.

Всего возможных двигателей на первом поколении три. С определенными наборами слабостей, но все неплохие и ресурсные, что усложняет выбор при покупке подержанной машины. Но точно можно считать, что и после 200-250 тысяч пройденных километров моторы пробегают еще долго. Если, конечно, предыдущие хозяева нормально с ними обращались. Преодолеть 400 тысяч км иногда удается даже без замены залегших поршневых колец.

Renault Sandero имеет более практичный кузов, и его предпочитают те, кому не по нраву нескладываемая спинка заднего дивана Логана.

Четырехступенчатый гидроавтомат DP2 в семействе Logan/Sandero появился в 2009 году в сочетании с новым мотором K4M. Автоматическую версию покупали вяло: на вторичке таких машин мало. Автомат являет собой серьезно переработанный старый DP0 с ужасным характером. Новый тоже не эталон надежности, но в любом случае намного лучше. Пробег 250 тысяч км ему по силам, а некоторые экземпляры уже преодолели 300 тысяч. Но такая покупка уже чревата неизбежной заменой автомата. Хотя конструктивно он прост, и ремонт освоен практически везде. Это же можно сказать и про механические коробки JH1 и JH3 – простые и ходят 250-300 тысяч км.

Осталось разобраться с моторами. Этим и займемся.

Двигатель Renault Logan и Sandero K7J 1.4 (75 л.с.)

Больше половины Логанов первого поколения на вторичке – с этим мотором (K7J 1.4). У Sandero доля меньше. Младший мотор обычно означает и самые скудные комплектации.

Двигатель создавали с прицелом на эконормы Евро-3. Конструкция простейшая: 8 клапанов, распределенный впрыск и чугунный негильзованный блок, позволяющий расточку под ремонтные размеры. Бензин АИ-92 – штатный. Конечно, за городом недостаток мощности затрудняет обгоны. Зато очень выгодно по налогам.

Основной болячкой слывет модульная катушка зажигания, чей корпус имеет свойство со временем трескаться. В трещины проникает влага, из-за чего начинаются сбои в работе. Катушку несколько раз модернизировали, но полностью проблема не исчезла.

В остальном все очень благополучно. Периодические течи масла и антифриза через уплотнения индивидуальным недугом считать неверно – случается у всех моторов. Равно как и плавающие холостые обороты, вызванные обычно загрязнением дросселя и форсунок. Ну и за водяной помпой надо следить. По регламенту, ремень ГРМ надо менять каждые 60 тысяч км, а помпа, в теории, выдерживает около 100 тысяч км – попытка оттянуть ее замену еще на 60 тысяч км нередко завершается клином и загнутыми клапанами.

Логаны с 1.4 очень любили таксисты. А высокий ресурс мотора косвенно подтверждают предложения с пробегами свыше 600 тысяч.

Двигатель Renault Logan и Sandero K 7 M 1.6 (84 или 87 л.с.)

На Логане и Сандеро применен в двух версиях, различающихся только прошивками блока управления: K7M 710 (84 л.с.) и K7M 800 (87 л.с.).

Двигатель конструктивно схож с уже описанным 1.4 – некоторые детали взаимозаменяемы. Клапанов также восемь, блок также чугунный. Столь же прост в ремонте и неприхотлив к качеству топлива и смазочных материалов. Описано множество примеров, когда при пробеге 400 тысяч км впервые заменили поршневые кольца – и проездили до 600 тысяч км без каких-либо вмешательств, заливая только АИ-92. Исключительно живучий!

Катушка зажигания тоже единая для всех цилиндров, и тоже с годами трескается. Есть вопросы к термостату и теплообменнику (течет), а также маслоотделителю неудачной конструкции. В общем, почти все ремонтные работы сводятся к устранению тех или иных течей, в том числе самой массовой – переднего сальника коленвала.

Неудобно размещен масляный фильтр – менять его мешает генератор. Жизнестойкость ремня ГРМ – предмет дискуссий, выдерживает и 80, и 100 тысяч км, но без гарантий от внезапного обрыва. Равно как и у 1.4, помпу разумнее менять вместе с ремнем, отчасти потому, что при люфте подшипника помпы ремень может сползать со шкивов. А проверять его состояние сложно из-за глухого кожуха.

Недостатком мотора считают сравнительно высокий расход топлива – до 12 л в городе. Тут отчасти виновата механическая коробка с короткими передачами, а вообще для двигателей из конца XX века это вполне уместный аппетит.

Двигатель Renault Logan и Sandero K 4 M 1.6 (102 или 103 л.с.)

У первого поколения Логанов этот мотор был топовым, у второго стал «средним» в гамме. В 2013 году его выпуск наладили на АВТОВАЗе – ставили также на Ларгус.

Является дальнейшим развитием двигателя K7M под Евро-4/5: к старому чугунному блоку приладили новую головку с двумя распредвалами и 16 клапанами. Появились гидрокомпенсаторы зазоров, а катушки зажигания стали индивидуальными.

Изначально мотор рассчитан на бензин АИ-95, и именно такое топливо рекомендовал завод. Но споры о том, можно ли заливать 92-й, идут по сей день. Примерно половина спорящих – заливает. Но по науке – нельзя. По жизни – можно, и двигатель спокойно переварит это «пойло». Правда, мотор может отреагировать на 92-й бензин детонацией или ускоренным образованием нагара. От неправильного бензина первыми умрут катушки зажигания и свечи. В конечном итоге особой экономии не выйдет, если рассчитывать на многие годы эксплуатации.

Комплект недостатков очень схож с минусами двигателя K7M: катушки (рассыхаются изолирующие резинки), течи масла и охлаждающей жидкости, клины водяной помпы или ролика натяжителя. Нередко хандрит датчик положения коленвала, возможен подсос воздуха через впускной коллектор. Тем не менее, при нормальном обслуживании мотор чрезвычайно надежен и долговечен: 500 тысяч км пробега – вполне реалистично.

Вывод

Не забываем, что у 8-клапанников нет гидрокомпенсаторов. Да, они и без всякой регулировки зазоров выдерживают 300 тысяч км, но потом придется менять клапаны. В идеале регулировку стоит проводить каждые 100 тысяч км, но можно потянуть и до 150 тысяч.

Система ремень-помпа-натяжитель требует неусыпного внимания. Обрыв ремня на всех моторах приводит к гибели клапанов и поршней. Рынок предлагает тюнинговые «невтыковые» поршни, но очень немногие владельцы пошли этим путем и заменили штатные детали на доработанные.

По большому счету, выбирать Logan с тем или иным мотором можно в зависимости от желаемой динамики. Мощность на цены подержанных машин практически не влияет – их формируют, в основном, возраст и комплектация. А если нужен именно автомат, то и вариантов нет.

Плясать же рациональнее всего от реального состояния кузова. Перед нами тот случай, когда кузов развалится быстрее, чем двигатель.

Кстати, на вторичке можно найти Логан на газе – вот все, что вам нужно знать об этой версии.