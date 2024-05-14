Надоел ржавый крепеж подкрылков? Есть отличное (и эстетичное) решение!

Читатель «За рулем» придумал, как улучшить внешний вид автомобиля

Ржавый крепеж подкрылков смотрится неэстетично, особенно на чистой машине, только что выехавшей с мойки. Менять периодически крепеж на новый – самый простой вариант, но проблему навсегда это не решит.

Я свои подкрылки закрепил саморезами через специальные заглушки для мебели с откидной крышкой – выглядит очень аккуратно. Такой защите не страшны коррозия и пескоструй, а ржавые элементы больше не раздражают.

А. Алексеев, г. Осташков

Эстетичный крепеж подкрылков

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