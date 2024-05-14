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Надоел ржавый крепеж подкрылков? Есть отличное (и эстетичное) решение!

Читатель «За рулем» придумал, как улучшить внешний вид автомобиля

Чем красивее, тем лучше? Выбираем шинные вентили «под колпачок»

Ржавый крепеж подкрылков смотрится неэстетично, особенно на чистой машине, только что выехавшей с мойки. Менять периодически крепеж на новый – самый простой вариант, но проблему навсегда это не решит.

Я свои подкрылки закрепил саморезами через специальные заглушки для мебели с откидной крышкой – выглядит очень аккуратно. Такой защите не страшны коррозия и пескоструй, а ржавые элементы больше не раздражают.

А. Алексеев, г. Осташков

Эстетичный крепеж подкрылков
Эстетичный крепеж подкрылков

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Как заменить шинный вентиль своими силами – простая инструкция

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Копеечная замена важной детали – а результат удивит!

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За РулемРевин Алексей
Фото:А. Алексеев
Количество просмотров 11
14.05.2024
Фото:А. Алексеев
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