Надоел ржавый крепеж подкрылков? Есть отличное (и эстетичное) решение!
Ржавый крепеж подкрылков смотрится неэстетично, особенно на чистой машине, только что выехавшей с мойки. Менять периодически крепеж на новый – самый простой вариант, но проблему навсегда это не решит.
Я свои подкрылки закрепил саморезами через специальные заглушки для мебели с откидной крышкой – выглядит очень аккуратно. Такой защите не страшны коррозия и пескоструй, а ржавые элементы больше не раздражают.
А. Алексеев, г. Осташков
Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM
Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.
Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.
- Копеечная замена важной детали – а результат удивит!
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте