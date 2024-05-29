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Каковы шансы попасть в ДТП, будучи пассажиром автобуса?

Кадаков: На безопасный общественный транспорт деньги есть только у Москвы

Виновных в недавней аварии с автобусом в Санкт-Петербурге, конечно же, накажут. Но я предлагаю посмотреть на проблему шире. Ведь это не первая авария с общественным транспортом в Петербурге за последнее время. И не вторая. Хотя в Северной столице провели масштабную реформу общественного транспорта.

О реформе

Если совсем простым языком, то реформа общественного транспорта во многих городах выглядит примерно так. Прежде за каждым пассажиром гонялись частные фирмы и фирмочки, которые выпускали на городские улицы свои автобусы и маршрутки. И автобусы были не очень, и график не соблюдался, и носились маршрутки так, словно это гонки на выживание. Хорошо было? Не очень.

А затем был взят курс на окультуривание процесса. Городские власти устанавливают свои правила игры, хотя подрядчиками по-прежнему остаются частные компании.

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О тендерах

У автобуса отказали тормоза: водитель упавшего в реку автобуса пытался затормозить

Когда ООО «Ласточка» выигрывает городской тендер на осуществление пассажирских перевозок, то это, чаще всего, пятилетний договор. Стоимость перевозок на будущий период рассчитывается на основе официальных показателей инфляции.

И вот «Ласточка» подписывает контракт с городом. Ей уже не так важно количество перевезенных пассажиров. Деньги «Ласточке» платит город, а не пассажиры. Но он же и штрафует. За всё – за несоблюдение графика, за необеспечение оговоренного количества машин на маршруте и так далее.

А чтобы на маршруте в постоянной эксплуатации держать, допустим, 10 машин в одну смену, «Ласточке» нужно 12 автобусов. Потому что обслуживание, ремонты, иногда ДТП – пусть и по чужой вине. А еще нужно 12 водителей. А то и больше. Потому что есть отпуска, болезни и прочие накладки.

Но реальные расходы растут быстрее официальной инфляции. Возьмите хотя бы зарплаты водителей – они резко выросли за последнее время. Явно не на уровень инфляции. Как сводить концы с концами, как выполнить взятые обязательства и не вылететь в трубу?

Держать в моем примере 12 водителей становится не по карману. Может, и 11 водителей справятся? А может, и 10? И вот водители ишачат с переработками – и садятся за руль, не отдохнув.

И так – везде.

А если государство?

Велосипедист на перекрестке — как тогда разъезжаться?

Наверняка многие скажут: нужно вовсе отдать городской транспорт городу. По примеру Москвы. Пусть сам город, его структуры организуют перевозки. Тогда будет порядок, будут водители, будет медосмотр и не будет липовых путевок.

И я с вами соглашусь. С одной маленькой оговоркой: кто-то за всё это должен заплатить.

Себестоимость километра пробега большого автобуса – около 150 рублей. Если по маршруту длиной 10 километров в данный момент едет 10 человек, то каждый должен заплатить по 150 рублей. А если среди них школьники и бабушки, то другие пассажиры должны заплатить еще больше.

А деньги?

Городской транспорт и так везде дотационный. А если мы хотим новые автобусы, да по расписанию, да с обученными водителями, нужно субсидировать еще больше. У Москвы на это деньги есть. У других городов таких возможностей нет.

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Поэтому первое, что сделает город, если на его балансе окажутся все перевозки, – сократит количество маршрутов. Или увеличит интервалы между автобусами. Или сократит время работы. Или всё вместе.

Либо городу нужно где-то найти деньги, чтобы за всё это заплатить. А найти их просто: нужно поднять тарифы на перевозки. Отменить льготы. Но это социально неответственно. И даже опасно. Ведь как мы обычно говорим? Тебе не по карману автомобиль – не покупай, катайся на автобусе. И получается, что городской транспорт должен быть по карману всем.

Так что в «любовном треугольнике» город-перевозчик-пассажир пока не хватает главного – денег.

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За РулемКадаков Максим
Количество просмотров 2
29.05.2024
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