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Заменить тормозные колодки стало еще проще: вот гениальное приспособление
21 мая
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Заменить тормозные колодки стало еще проще: вот гениальное приспособление

Читатель «За рулем» придумал устройство для удобной замены тормозных колодок

Заменил особые свечи на обычные — навредил двигателю. Правда или миф?

При замене тормозных колодок на Ладе Весте SW Cross нужно утопить тормозной цилиндр заднего суппорта. Специальное приспособление стоит приличных денег, поэтомусделал устройствосам.

К подходящей пластине приварил гайку и подобрал длинный болт. Этим устройством нажимаем на поршень, а рожковым ключом «на 30» поворачиваем поршень за лыски. Приспособление подойдет и для вдавливания поршня на передних тормозных механизмах.

М.Семенычев, Нижегородская область

Устройство для удобной замены колодок
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За РулемРевин Алексей
Фото:М. Семенычев
Количество просмотров 2
21.05.2024
Фото:М. Семенычев
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Vesta SW  2017
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Комфорт, практичность.

Недостатки:

невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.

Комментарий:

машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.

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