Заменить тормозные колодки стало еще проще: вот гениальное приспособление

Читатель «За рулем» придумал устройство для удобной замены тормозных колодок

При замене тормозных колодок на Ладе Весте SW Cross нужно утопить тормозной цилиндр заднего суппорта. Специальное приспособление стоит приличных денег, поэтомусделал устройствосам.

К подходящей пластине приварил гайку и подобрал длинный болт. Этим устройством нажимаем на поршень, а рожковым ключом «на 30» поворачиваем поршень за лыски. Приспособление подойдет и для вдавливания поршня на передних тормозных механизмах.

М. Семенычев, Нижегородская область

Устройство для удобной замены колодок

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