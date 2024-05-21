Заменить тормозные колодки стало еще проще: вот гениальное приспособление
При замене тормозных колодок на Ладе Весте SW Cross нужно утопить тормозной цилиндр заднего суппорта. Специальное приспособление стоит приличных денег, поэтомусделал устройствосам.
К подходящей пластине приварил гайку и подобрал длинный болт. Этим устройством нажимаем на поршень, а рожковым ключом «на 30» поворачиваем поршень за лыски. Приспособление подойдет и для вдавливания поршня на передних тормозных механизмах.
М. Семенычев, Нижегородская область
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Отзывы о LADA Vesta SW (6)
Комфорт, практичность.
невнятные дверные стопоры - открытая дверь от любого дуновения закрывается.
машина 2019 года. 1,6 МКПП. Люкс-Мультимедиа.