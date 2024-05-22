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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Скоро покупка автомобиля будет выглядеть иначе: вот что думает эксперт

Эксперт «За рулем» разъяснил перспективы продаж авто через маркетплейсы

Вопрос от читателя «За рулем»:

Зачем нужна продажа автомобилей через маркетплейсы?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– А зачем нужна продажа продуктов, да и любых товаров с доставкой, к которой мы уже так привыкли? Для того, чтобы сэкономить время (не надо ехать в магазин) и чтобы товары вышли дешевле – ведь тогда мы не платим за аренду торговых площадей, зарплату продавцам, кассирам и так далее.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Почти кроссоверы за 2 млн — 4 достойных варианта

С покупкой автомобилей аналогия прямая: промежуточное звено в виде дилера в современном мире всё более явно становится лишним. Конечно, всегда найдутся люди, которым важно перед приобретением машины личными ощущениями проверить выводы наших тест-драйвов или послушать медовые речи менеджеров. Но для этого достаточно иметь, скажем, один большой демонстрационный центр в городе-миллионнике, а не пять или десять дилеров. Скоро так и будет.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • О слабых местах популярного кроссовера Toyota RAV4 можете узнать в этом материале.
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За РулемНикита Гудков
Фото:Unsplash и «За рулем»
Количество просмотров 4
22.05.2024
Фото:Unsplash и «За рулем»
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