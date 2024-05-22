Скоро покупка автомобиля будет выглядеть иначе: вот что думает эксперт

Эксперт «За рулем» разъяснил перспективы продаж авто через маркетплейсы

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Зачем нужна продажа автомобилей через маркетплейсы?

Ответ эксперта

Никита Гудков, заместитель главного редактора «За рулем»:

– А зачем нужна продажа продуктов, да и любых товаров с доставкой, к которой мы уже так привыкли? Для того, чтобы сэкономить время (не надо ехать в магазин) и чтобы товары вышли дешевле – ведь тогда мы не платим за аренду торговых площадей, зарплату продавцам, кассирам и так далее.

С покупкой автомобилей аналогия прямая: промежуточное звено в виде дилера в современном мире всё более явно становится лишним. Конечно, всегда найдутся люди, которым важно перед приобретением машины личными ощущениями проверить выводы наших тест-драйвов или послушать медовые речи менеджеров. Но для этого достаточно иметь, скажем, один большой демонстрационный центр в городе-миллионнике, а не пять или десять дилеров. Скоро так и будет.

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