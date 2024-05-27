Ларгус ижевской сборки — на чем тут сэкономили?

Главный редактор «За рулем» рассказал о качестве Ларгуса ижевской сборки

Как известно, в мае АВТОВАЗ перезапустил производство модели Lada Largus – теперь его делают на ижевской площадке автогиганта. Этому предшествовала гигантская работа: с сентября 2023 года по январь 2024 года из Самарской области в Удмуртию было перемещено более 1200 единиц оборудования, которое требовалось установить и запустить на заводе Ладa Ижевск.

К настоящему моменту на прессовом производстве этого завода уже освоили 13 штампованных деталей – это крыша, двери, крылья, капот и боковины. А до конца года позиций станет уже 60 – включая среднюю и крупную штамповку. На сварке смонтировано 13 роботов, на линии сборки специально под Ларгус перекалиброваны испытательные стенды...

Ларгусы на конвейере завода Лада Ижевск

Огромные вложения! У побывавшего в Ижевске главного редактора «За рулем» Максима Кадакова возник закономерный вопрос: как отразился перенос производства на качестве машин и на чем пришлось экономить, чтобы отбить затраты?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Я прошел вдоль конвейера и внимательно посмотрел машины. На мой взгляд – не сэкономили ни рубля. Зазоры по кузовным панелям везде ровные. Все наружные панели кузова, включая крышу – из оцинкованной стали.

На кузове – огромное количество мастики, практически на всех сварных швах. К этому еще при Renault-Nissan относились очень серьезно. На полу наклеены противошумовые маты, в полости залит антикор – всё по уму.

Добавим, что 90-сильный универсал в комплектации Classic уже оценен в 1 660 000 рублей, а сверхвостребованный бизнесом фургон стал дороже универсала – от 1 670 000 рублей.

Ну а подробный рассказ о том, как эти машины теперь сваривают, красят и собирают – в июньском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

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Публикация подготовлена по материалам статьи «Генератор прибыли», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.