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Ларгус ижевской сборки — на чем тут сэкономили?

Главный редактор «За рулем» рассказал о качестве Ларгуса ижевской сборки

Как известно, в мае АВТОВАЗ перезапустил производство модели Lada Largus – теперь его делают на ижевской площадке автогиганта. Этому предшествовала гигантская работа: с сентября 2023 года по январь 2024 года из Самарской области в Удмуртию было перемещено более 1200 единиц оборудования, которое требовалось установить и запустить на заводе Ладa Ижевск.

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К настоящему моменту на прессовом производстве этого завода уже освоили 13 штампованных деталей – это крыша, двери, крылья, капот и боковины. А до конца года позиций станет уже 60 – включая среднюю и крупную штамповку. На сварке смонтировано 13 роботов, на линии сборки специально под Ларгус перекалиброваны испытательные стенды...

Ларгусы на конвейере завода Лада Ижевск
Ларгусы на конвейере завода Лада Ижевск

Огромные вложения! У побывавшего в Ижевске главного редактора «За рулем» Максима Кадакова возник закономерный вопрос: как отразился перенос производства на качестве машин и на чем пришлось экономить, чтобы отбить затраты?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Я прошел вдоль конвейера и внимательно посмотрел машины. На мой взгляд – не сэкономили ни рубля. Зазоры по кузовным панелям везде ровные. Все наружные панели кузова, включая крышу – из оцинкованной стали.

На кузове – огромное количество мастики, практически на всех сварных швах. К этому еще при Renault-Nissan относились очень серьезно. На полу наклеены противошумовые маты, в полости залит антикор – всё по уму.

Добавим, что 90-сильный универсал в комплектации Classic уже оценен в 1 660 000 рублей, а сверхвостребованный бизнесом фургон стал дороже универсала – от 1 670 000 рублей.

Ну а подробный рассказ о том, как эти машины теперь сваривают, красят и собирают – в июньском номере журнала «За рулем». Скоро в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Публикация подготовлена по материалам статьи «Генератор прибыли», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 2
27.05.2024
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .

+10