Автодома, лимузины, купе... — во что иностранцы превращали советские автомобили

Эксперт «За рулем» показал, что делали из наших Волг и Жигулей в соцстранах

Советские автомобили экспортировали во многие страны. Западноевропейские дилеры часто дорабатывали наши машины, меняя их внешность сообразно последней моде. В Москвичи и Волги ставили также импортные дизели, из Самар и Нив делали кабриолеты. Всем этим занимались специализированные фирмы по заказам официальных дилеров.

Грузовая Победа ГАЗ-М20В из бывшей ГДР с мотором более поздней Волги.

В социалистических странах, где наши автомобили пользовались повышенным спросом, подобного не делали. Спрос на советские машины и так заметно превышал предложение. Как и в Союзе, в соцстранах машины берегли, и они жили десятилетиями. В рабочем состоянии их поддерживали теми средствами, которыми могли. А иногда приспосабливали автомобили и к новым реалиям жизни.

У нас такой народный тюнинг нередко с презрением называют «колхозом». Но ведь люди вынуждены были приспосабливать автомобили к своим потребностям и новым задачам.

От двух бортов

Сохранившийся польский пикап, сделанный из Волги ГАЗ-21.

В Союзе автозаводы-гиганты товарных пикапов на базе легковых моделей не делали. Подобные машины мелкосерийно строили лишь для внутризаводских нужд. А небольшие ремзаводы по всей стране сооружали пикапы на базе изношенных и прошедших капитальный ремонт машин. Чаще всего – из Побед, а потом и из Волг семейств ГАЗ-21 и ГАЗ-24. Позднее нечто подобное делали из стареньких автомобилей и сами владельцы.

Примерно то же происходило и в социалистических странах. Кое-где до сих пор «всплывают» необычные конструкции. Причем не только пикапы, но и нечто подобное бортовым грузовикам. Эти экземпляры прожили длинную и сложную жизнь. Некоторые сделаны аккуратно, иные – явно полукустарно.

Со временем многие машины, как и в СССР, получали моторы от более новых моделей, иные элементы светотехники, приборы.

Румынское грузовое такси. В первой жизни – универсал Волга ГАЗ-22.

В Румынии пикапы на базе 21-й Волги работали даже грузопассажирскими такси. Кстати, в южных регионах СССР Волги-пикапы местного производства в такси тоже работали.

Немецкий щегольской пикап на базе Волги ГАЗ-24.

Уже в постсоветское время энтузиасты стали делать совсем иные пикапы. Как правило, из ГАЗ-24. Это уже не утилитарные грузовики, а пижонские пикапы в стиле знаменитых американских Ford Ranchero и Chevrolet El Camino. Такие машины всплывают, в частности, в Чехословакии и в Германии. Кстати, и у нас щегольские пикапы на базе Волги теперь тоже периодически появляются на публике.

Гонщики-любители

Спортивными купе, если не считать чехословацкие Skoda110R, а потом – Skoda Garde (она же – Rapid), граждан социалистических стран не баловали. Это побуждало самых неугомонных самодеятельных конструкторов строить спортивные автомобили самостоятельно.

Спорткупе на основе Москвича-412, построенное умельцем из Люблина.

В Польше любитель прекрасного из Люблина превратил в интересное спортивное купе Москвч-412. Ведь в Союзе ничего подобного не делали. Соорудил машину механик и гонщик-любитель. Умелец не только самостоятельно переделал задок автомобиля, но и заказал оригинальные боковые стекла. Силуэтом машина напоминала наш хэтчбек ИЖ-2125 Комби и выглядела, в общем-то, очень неплохо.

В польской прессе писали, что создатель Москвича-купе утверждал, что еще и увеличил мощность советского мотора чуть ли не на четверть. В общем-то, в это можно поверить, поскольку двигатель Москвича-412 действительно имел высокий потенциал для форсировки. Причем даже без глубокого и серьезного вторжения в его конструкцию.

На своем Москвиче механик из Люблина участвовал в любительских ралли. Позднее он сделал аналогичное купе и на основе Москвича-2140.

Немецкий народный тюнинг – ЗАЗ-968М с двигателем от Жигулей.

В постсоветские времена у нас охотно тюнингуют Запорожцы. В основном, модели 965. Хотя работали и над более поздними ЗАЗ-966 и 968. Делают это уже те, для кого заднемоторные машинки из Запорожья – далекая, уже дедушкина история.

Подобные машины встречаются и в странах бывшего соцлагеря. Интересную версию сделали в ГДР. В ЗАЗ-968М водрузили двигатель Лады с жидкостным, понятно, охлаждением и хитро установленным компактным, но эффективным радиатором. Немецкий Запорожец получил и заниженную подвеску в спортивном стиле. Кстати, в известной мере автомобиль сделан по мотивам аналогичного спортивного NSU. Подобные заднемоторные машины, в том числе с форсированными моторами, по дизайну кузовов очень похожи на наши ЗАЗ-966 и 968. Строили их в 1970-е годы в Западной Германии.

Не как все

Кэмпер из Волги ГАЗ-21, построенный энтузиастом из Чехии.

Одна из самых оригинальных и удивительных самодеятельных модификаций Волги ГАЗ-21 – симпатичный кемпер из Чехословакии. Аккуратно и со вкусом сделанная машина выглядит прямо как заводская модификация. В общем, получилось и забавно, и практично.

Венгерский выставочный шоу-стоппер – стретч на базе ВАЗ-2101.

А самая, пожалуй, распространенная народная тюнинговая экзотика – стретчи на базе советских автомобилей. Такие машины нынче делают не только у нас, но и в странах, которые некогда были социалистическими. А «жертвами» служат обычно Жигули, чаще всего – самые распространенные и дешевые «копейки» ВАЗ-2101.

Фантазии Острова Свободы

Замученный жизнью на Кубе моноприводный УАЗ-469.

Куба, как известно, славится старыми американскими автомобилями. За годы изоляции от США многие из этих и машин, при отсутствии запчастей и благодаря фантазии и трудолюбию владельцев, превратились в удивительные, экзотические конструкции. Встречаются, например, роскошные некогда седаны и кабриолеты с дизелями чуть ли не от тракторов.

СССР поставлял автомобили на Кубу много лет. Но, как и в Союзе, эти автомобили работали десятилетиями, да еще и при практически таком же дефиците запчастей. Поэтому на базе советских машин тоже появлялись необычные конструкции.

Встречаются, например, грузовики, собранные из нескольких моделей или моноприводные (без ведущего переднего моста) внедорожники УАЗ. Кстати, такие УАЗы «всплывают» и в иных странах. Например, в Индии.

Кубинское многоместное такси на основе нашей «копейки».

Но самые интересные советско-кубинские машины сделаны на базе Жигулей. Причем в данном случае речь идет не сколько о тюнинге как таковом, а о приспособлении автомобилей к насущным нуждам.

Самые популярные переделки – шестидверные стретчи. Встречаются не только седаны, но даже и универсалы. Такие Лады работают многоместными такси.

Кабриолет ВАЗ-2105 с Острова Свободы.

Еще более необычные, экзотичные модификации – кабриолеты на базе наших Жигулей. Их тоже используют в такси. Как ни издевайся и ни смейся над «колхозингом», изобретательности и трудолюбию авторов таких машин, по-моему, стоит отдать должное.

А здесь раскрывается загадка кабриолетов Lada.