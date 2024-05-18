«Зубило» топлес — загадка кабриолетов Lada

Эксперт «За рулем» вспомнил самые неожиданные версии ВАЗ-2108

В 1980-х годах во всем мире происходил ренессанс кабриолетов. Версии со съемной крышей, заводских вариантов которых в 1970-х становилось все меньше, делали на основе самых разных моделей – в том числе вполне бюджетных. Кабриолеты строили на базе Volkswagen, Opel, европейских Ford.

Тем временем в Европе дебютировала Лада Самара, причем дебютировала вполне успешно. Советские машины неплохо покупали в странах Западной Европы. И продвинутым, опытным экспортерам в голову пришла логичная мысль: сделать на основе Самары ВАЗ-2108 версию с убирающимся верхом.

Первыми стали немцы. Уже в 1987 году создание открытой версии инициировала западногерманская компания Deutsche Lada. В Германии пошли самым простым и рациональным путем. Lada Samara Fun, по сути, была не кабриолетом, а ландо – открывалась лишь задняя часть крыши. В передней сделали только люк.

Немецкая Lada Samara Fun в кузове ландо.

Такая конструкция позволяла минимально переделывать силовую структуру кузова. Сзади стояла пластиковая накладка, на которую и укладывался тент. Немецкие ландо по заказу официального дилера делала фирма Bohse.

Покупателям предлагали версии с двигателями рабочим объемом 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л, мощностью 53, 65 и 72 л.с. соответственно. Рекламировали и модификации с особо экологичными моторами по выбросам, отвечающими американским нормам. Такой вариант двигателя объемом 1,3 л развивал 60 л.с., а 1,5-литровый – 68 л.с.

По сути, этот немецкий вариант открытой Самары стал самым массовым. Всего изготовили 600 открытых Lada Samara Fun. В перестроечные времена такие машины самые верные поклонники советской экзотики привозили на историческую родину.

Знакомство с Наташей

Одна из версий кабриолета Natasha.

Вслед за немцами за создание кабриолетов взялся один из крупнейших дилеров советских автомобилей – бельгийская фирма Scaldia-Volga. По ее заказу в 1990 году сделали полноценный по конструкции кабриолет San Remo, кузов которого спроектировал тольяттинский дизайнер Владимир Ярцев. Машину показали на Брюссельском автосалоне и вскоре начали ее мелкосерийное производство.

Бельгийская Lada Samara Cabrio.

Конструкция потребовала усиления пола кузова и его боковин в средней части, где крепились ремни безопасности. При этом масса машины выросла всего на 70 кг.

Под именем Lada Cabrio машины предлагали в нескольких западноевропейских странах. В некоторых из них на кабриолеты ставили свои оригинальные бамперы. Поэтому открытые Самары, продаваемые на разных рынках, заметно отличались друг от друга.

В Голландии машине придумали забавное имя – Lada Natasha, которое стало широко известно во всей Европе. В рекламных проспектах других стран встречалось и написание Natacha.

Самый простой, без обвеса французский вариант кабриолета.

Кстати, немецкие Samara Fun в Голландии продавали под именем Taiga. Стоили бельгийские кабриолеты примерно в полтора раза дороже стандартной «восьмерки». В 1990-1996 гг. построили 456 Lada Samara Cabrio, она же Natasha.

Немецкий кабриолет фирмы Bohse.

Похожий кабриолет рекламировала и немецкая фирма Bohse – та самая, что делала ландо Samara Fun. Только в отличие от бельгийской машины, у которой тент складывался за сиденьями, у немецкой он убирался в багажник. Сколько сделали таких машин, неизвестно.

География и биографии

Чешская Lada Samara Bohemia.

В Чехии кабриолет по имени Bohemia создали совместно фирмы CSAO, Kral Design и мастерская Metalex, известная своими гоночными, в том числе на базе советских моделей, автомобилями.

Чешский родстер, в отличие от немецкого и голландского, имел посадочную формулу 2+2 и выглядел очень оригинально. Но в данном случае дело ограничилось постройкой двух выставочных образцов. Один из них сейчас находится в музее в Брно.

Lada Samara Cabrio из Канады.

Свой вариант четырехместного кабриолета сделали и в Канаде. Там машины, кстати, не украшали обвесами, а лишь монтировали в бамперы обязательные в Канаде и США боковые фонарики.

Австралийский праворульный вариант кабриолета на базе «восьмерки».

Оригинальные версии Самары с мягкой крышей встречаются в Турции, Греции и даже Австралии. Задняя часть кузова греческого автомобиля по форме наиболее близка к стандартной «восьмерке», но снабжена большим спойлером, поэтому выглядит довольно тяжеловесно.

Кабриолет на базе ВАЗ-2108 из Греции.

Австралийские кабриолеты, естественно, были с правым рулем, а по дизайну походили на немецкие Lada Samara Fun.

В родных стенах

Опытный вариант «восьмерки» с кузовом тарга.

ВАЗ никогда кабриолетов не производил. Спрос на подобные автомобили у нас был, понятно, минимальным и явно не окупил бы затрат на хлопоты по изготовлению открытых кузовов.

Хотя еще в 1988 году в Тольятти по эскизам дизайнера Владислава Пашко сделали «восьмерку» с кузовом тарга – со съемной средней частью крыши. Но дело ограничилось лишь опытным образцом.

Уже в 1990-е небольшие ателье, например тольятинское «Агентство Тамара Олеговна», строили единичные образцы Самар со съемной крышей.

Немецкая Samara Fun в российском тюнинге и с роторным двигателем.

Часть вернувшихся с Запада кабриолетов тюнинговали уже на исторической родине. Иногда так, что первоначального изготовителя автомобиля беглым взглядом определить практически невозможно. Часть машин получали, в частности, детали кузова от Самары-2 и переделанные до неузнаваемости салоны.

Лада Самара Амадео от фирмы ЛЛД.

Наиболее оригинальный родстер по имени Амадео сделала фирма ЛЛД, известная, в основном, тюнингом автомобилей УАЗ. В 1993 году Ладу Амадео показывали на выставках. Но этим дело и ограничилось.

Что касается количества кабриолетов на основе отечественной модели, то рекорд Самары уже вряд ли будет когда-то побит.

Чехарда с индексами и забытый проект АВТОВАЗа с перископом на крыше – об этих странных вещах вы можете узнать здесь.