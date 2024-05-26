Долго ждать запчасть? Проверьте – возможно, такую же ставят на другие модели

Подписчица «За рулем» подобрала деталь от похожего авто — вышло втрое дешевле

Если у вас сломался выключатель аварийной сигнализации на автомобиле Nissan Almera G15, то его можно заменить на аналогичную деталь от седана Renault Logan. Выключатели у них одинаковые, различия только в кнопке, которую можно взять от сломавшейся детали.

Сроки доставки и цена выключателя на Logan более чем доступны – на момент ремонта разница была примерно трехкратная!

Т. Ликсутина, Московская область

Почти идентичные кнопки аварийной сигнализации на автомобилях Nissan Almera G15 и Renault Logan

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

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