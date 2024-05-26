Долго ждать запчасть? Проверьте – возможно, такую же ставят на другие модели
Если у вас сломался выключатель аварийной сигнализации на автомобиле Nissan Almera G15, то его можно заменить на аналогичную деталь от седана Renault Logan. Выключатели у них одинаковые, различия только в кнопке, которую можно взять от сломавшейся детали.
Сроки доставки и цена выключателя на Logan более чем доступны – на момент ремонта разница была примерно трехкратная!
Т. Ликсутина, Московская область
Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE
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Отзывы о Nissan Almera (7)
доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.
107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.
для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)