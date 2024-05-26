Долго ждать запчасть? Проверьте – возможно, такую же ставят на другие модели

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Если у вас сломался выключатель аварийной сигнализации на автомобиле Nissan Almera G15, то его можно заменить на аналогичную деталь от седана Renault Logan. Выключатели у них одинаковые, различия только в кнопке, которую можно взять от сломавшейся детали.

Сроки доставки и цена выключателя на Logan более чем доступны – на момент ремонта разница была примерно трехкратная!

Т.Ликсутина, Московская область

Почти идентичные кнопки аварийной сигнализации на автомобилях Nissan Almera G15 и Renault Logan
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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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За РулемРевин Алексей
Фото:Т. Ликсутина
Количество просмотров 5
26.05.2024
Фото:Т. Ликсутина
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Отзывы о Nissan Almera (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Nissan Almera  2008
/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

доступный по цене автомобиль произведенный за рубежом, не кривыми с бадуна руками, качество полностью соответствует каждому затраченному рублю. мягкий ход, не в пример Логану, хотя ходовка реновская.

Недостатки:

107 лошадей при её массе маловато, для быстрого обгона длинномера по трассе, да и по городу тоже.

Комментарий:

для этого авто идеал был бы движок 1,8, такие ставили на универсалы, но к сожалению в Россию их не поставляли. (в Испании вроде собирали)

+1