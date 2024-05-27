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Не уверены в таксисте? Вот как проверить его лицензию

Глава ГИБДД объяснил, как убедиться в легальности перевозчика, садясь в такси

Вопрос от читателя «За рулем»:

Может ли ГИБДД помочь проверить наличие лицензии у такси, если у меня есть сомнения, что на заказ приехал официальный ­таксист?

Всеволод, г. Набережные Челны

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
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Как высчитать, когда продлевать водительские права с истекшим сроком действия?

Помощь Госавтоинспекции вам не потребуется.

Проверить наличие соответствующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси вы можете самостоятельно, воспользовавшись региональным реестром легковых такси либо федеральной государственной информационной системой легковых такси (ФГИС «Такси»), созданных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 580‑ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».

Указанные реестры доступны в режиме реального времени в сети Интернет.

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За Рулем«За рулем»
Фото:Depositphotos и «За рулем»
Количество просмотров 11
27.05.2024
Фото:Depositphotos и «За рулем»
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