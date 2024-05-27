Не уверены в таксисте? Вот как проверить его лицензию
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Может ли ГИБДД помочь проверить наличие лицензии у такси, если у меня есть сомнения, что на заказ приехал официальный таксист?
Всеволод, г. Набережные Челны
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На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
– Помощь Госавтоинспекции вам не потребуется.
Проверить наличие соответствующего разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси вы можете самостоятельно, воспользовавшись региональным реестром легковых такси либо федеральной государственной информационной системой легковых такси (ФГИС «Такси»), созданных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 г. № 580‑ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ, о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ».
Указанные реестры доступны в режиме реального времени в сети Интернет.
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