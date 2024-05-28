На всю Москву всего три «бензино-колонки»: как жили и работали первые советские таксисты?

«За рулем» вспомнил быт и распорядок дня советских таксистов в 1928 году

Очерк «Сутки шофера такси», опубликованный в журнале «За рулем» под номером 7 за 1928 год, содержит интересные подробности жизни столичных таксистов той эпохи. Внешний облик шофера подчеркивали кожаная тужурка, замшевые перчатки и золотящийся значок на фуражке.

Минимальная норма платного суточного пробега – 83 км плюс 25% «холостых». График работы – 12 раз в месяц по 16 часов. Домой – пешком или на грузовике, который в 2 и в 3 часа ночи делает круг по Садовому кольцу.

Для заправки – обратно в гараж неподалеку от Курского вокзала: на всю Москву всего три «бензино-колонки». Милиция штрафует… за слишком сильный или слишком слабый свет в фарах. Все подсобные инструменты от домкрата до отвертки шофер получает каждое утро в 7:00 перед выездом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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