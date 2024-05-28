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На всю Москву всего три «бензино-колонки»: как жили и работали первые советские таксисты?

«За рулем» вспомнил быт и распорядок дня советских таксистов в 1928 году

Задолго до НАМИ-1: откуда «ноги растут» у первого советского легкового авто

Очерк «Сутки шофера такси», опубликованный в журнале «За рулем» под номером 7 за 1928 год, содержит интересные подробности жизни столичных таксистов той эпохи. Внешний облик шофера подчеркивали кожаная тужурка, замшевые перчатки и золотящийся значок на фуражке.

Минимальная норма платного суточного пробега – 83 км плюс 25% «холостых». График работы – 12 раз в месяц по 16 часов. Домой – пешком или на грузовике, который в 2 и в 3 часа ночи делает круг по Садовому кольцу.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Уменьшенная версия полноприводной Победы – да, была и такая

Для заправки – обратно в гараж неподалеку от Курского вокзала: на всю Москву всего три «бензино-колонки». Милиция штрафует… за слишком сильный или слишком слабый свет в фарах. Все подсобные инструменты от домкрата до отвертки шофер получает каждое утро в 7:00 перед выездом.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Вопрос с подвохом: что делать, если нет моста, а на другую сторону надо? Ответ тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:Из архива «За рулем»
Количество просмотров 5
28.05.2024
Фото:Из архива «За рулем»
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