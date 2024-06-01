Конкурс с призом! – задачка про распредвал

За ответ на задачу № 191 «Лямбда для далекого друга» (ЗР № 2, 2024) Владимир Кравченко из Ростова-на-Дону получает мощный аккумуляторный пылесос, предоставленный компанией Greenworks. А теперь – новое задание!

ЗАДАЧА № 194

Быстрый распредвал

– Всё возвращается на круги своя, – делится мнением с коллегами Георгич. – Еще мой дед шоферил на машине, где распредвал крутился так же быстро, как коленчатый. А тут японцы, слышал, опять за такое взялись!

О каких моторах рассуждал Георгич, и как они работают?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июля 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из февральского выпуска журнала «За рулем».

В задаче читателям предлагалось рассказать, как проверить работоспособность кислородного датчика (лямбда-зонда), снятого с автомобиля. Детально и правильно ответил победитель нашего конкурса.

Датчик кислорода работает в соответствии с теорией, разработанной немецким физиком, лауреатом Нобелевской премии по химии Вальтером Нернстом. В основе датчика – металлическая пластина, изготовленная из диоксида циркония или диоксида титана. Нагреватель разогревает её до температуры не менее 350 °C. На пластине находится платиновая сетка или напыление, выполняющие функцию электрода, на выходе которого появляется электрическое напряжение вследствие перемещения ионов кислорода между выпускным коллектором и эталонным воздухом.

Конструкция кислородного датчика: 1 – жгут проводов; 2 – уплотнение; 3 – контактный стержень; 4 – диоксид циркония; 5 – внешний электрод; 6 – колпачок с прорезями; 7 – внутренний электрод; 8 – электропроводное уплотнение; 9 – корпус; 10 – кожух.

Циркониевый датчик генерирует напряжение самостоятельно, пропорционально содержанию кислорода, проходящего через металл. В титановом же генерации напряжения не происходит, а, в зависимости от количества ионов кислорода, изменяется проводимость (сопротивление) диоксида титана. Чем больше содержание кислорода, тем выше сопротивление.

Третьей разновидностью является широкополосный датчик. Он тоже циркониевый, но с двумя измерительными ячейками, позволяющими более точно измерять состав выхлопных газов.

При выборе бэушного датчика на разборке вначале проверим внешнюю целостность электрической проводки, разъема и изоляции. На защитной крышке не должно быть механических повреждений и большого количества отложений. Следует отбраковать датчик с блестящими и белесыми отложениями, поскольку это может свидетельствовать об использовании некачественного топлива или присадок, которые могли повредить платиновые электроды.

После покупки проверяем работоспособность датчика, используя гаражный инструмент. Для этого понадобятся: мультиметр, автомобильная аккумуляторная батарея (АКБ), газовая горелка и тиски.

Определяем расположение контактов в разъеме подключения. Находим схему конкретного датчика в интернете.

Проверяем нагревательный элемент. Необходимо измерить сопротивление между его контактами мультиметром. У исправной запчасти значение будет в пределах 2...10 Ом.

Закрепив датчик в тисках, подключаем провода: контакты нагревателя к батарее, а сигнальные провода к мультиметру. При этом для проверки циркониевых и широкополосных датчиков мультиметр устанавливается в режим вольтметра, а для проверки титановых – в режим омметра.

Проверка циркониевого и широкополосного датчиков. Разжигаем горелку и кратковременно направляем пламя на защитную крышку датчика, наблюдая за показаниями. Напряжение должно моментально подняться до 0,9 В, а после окончания воздействия пламенем упасть до нуля или 0,1 В. Процедуру следует повторить несколько раз, оценивая скорость изменения напряжения. Если изменения происходят скачкообразно и в пределах 1 В, то датчик исправен, а если медленно, плавно и выходят за пределы 1 В, то неисправен.

Проверку титанового датчика производим аналогично, но при этом измеряем сопротивление. У исправного датчика оно должно быть в пределах от 1 до 20 кОм. Также можно проверить работоспособность в режиме вольтметра, но для этого понадобится дополнительный источник питания на 5 В, который необходимо подключить к сигнальным проводам и вольтметру. Тогда у исправного титанового датчика показания напряжения будут находиться в пределах 0…5 В.

Следуя такому алгоритму, Сергеич провел проверку датчика кислорода и убедился в исправности датчика, даже не имея под рукой автомобиля.

Владимира Кравченко поздравляем с победой.