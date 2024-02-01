Конкурс с призом! – задачка про подбор запчасти

За ответ на задачу № 188 «Додув Volvo» из ноябрьского выпуска «За рулем» Марина Шарова из Пермского края получает от компании Playme-Russia автомобильный видеорегистратор Playme Flow. А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 191

Лямбда для далекого друга

Давно не общался Сергеич ­со своим московским другом – всё недосуг как-то. И вдруг – на тебе: смартфон как по заказу пробудился. Поболтали немножко о политике да пенсиях, а потом москвич к делу перешел: просьба у него есть. Сдох у него лямбда-зонд на его старушке праворульной, а за новый просят столько, что сказать страшно. Выручай, мол: у вас на Дальнем Востоке такой, небось, за копейки купить можно!

Сергеич подошел к делу ответственно – раздобыл требуемую детальку. Одно смущает: она же бэушная! А вдруг ей место только на помойке, а не в посылке для друга? Только вот как ее проверить-то голыми руками: у Сергеича такой машины нет. Зато есть смекалка и гараж!

Сергеич с задачей справился – друг остался доволен. А теперь гадает, каким чудом Сергеич умудрился запчасть испытать?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 марта 2024 г. по адресу: 129085, Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4, ком. 13.; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса знатоков, опубликованного 1 ноября 2023 года.

Читателям предлагалось определить причину отличной приемистости универсала Volvo V90 Cross Country. Многие из ответивших были экономны в словах и лишь написали название системы. Но ответ должен быть развернутым и интересным. Именно такой дала победительница нашего конкурса.

В задаче «спрятана» система Power Pulse шведской компании Volvo. Применять ее, как и разные другие ухищрения, заставляет явление, названное «турбояма» (англ. turbo lag). Это провал мощности, момента и, соответственно, ускорения автомобиля, оснащенного турбонаддувным мотором.

Элементы системы Power Pulse: 1 – ресивер; 2 – компрессор с электроприводом; 3 – трубка забора воздуха из корпуса воздушного фильтра; 4 – патрубок подачи воздуха на вход турбины.

Дело в том, что свой потенциал турбокомпрессор раскрывает на относительно больших оборотах, когда отработавших газов много и они успешно раскручивают турбинную часть. Гораздо хуже дела обстоят, когда двигателю нужно набрать обороты и мощность с режима холостого хода. Выхлопных газов выдается мало, турбокомпрессор вращается еле-еле. Чтобы раскрутить ротор турбокомпрессора, нужно больше отработавших газов, а для этого нужно подать больше воздуха в двигатель. Получается замкнутый круг, разные выходы из которого предлагались инженерами.

Многие американские, а также некоторые европейские и азиатские автопроизводители отказались от простой и красивой идеи турбонаддува, когда используется энергия отработавших газов, и применили приводной роторно-винтовой компрессор. Примером могут служить отечественные, во многом скопированные с GMC, двигатели ЯАЗ‑204 и 206. А на корме многих Мерседесов недавнего прошлого красовалось слово «Compressor».

Другим способом «засыпать» турбояму стало уменьшение диаметра ротора турбокомпрессора с целью снижения инерционности – но маленький агрегат хуже «дует» на высоких оборотах, пусть даже «лишний» воздух на многих режимах сбрасывается и не идет в мотор. Следующим шагом было применение регулируемого соплового аппарата турбины, что также улучшило ее работу при малом количестве газов.

Часть производителей решили проблему с турболагом с помощью двойного наддува. Один турбокомпрессор, маленький и низкоинерционный, обеспечивает работу на «низах», а другой, крупный, – на больших режимах. При этом «низовой» нагнетатель может иметь электропривод.

Шведы пошли своим путем и придумали систему Power Pulse. Основная идея заключается в использовании электрического компрессора, который накачивает воздух в специальный ресивер, расположенный рядом с двигателем. Когда водитель нажимает на педаль газа, система отправляет накопленный воздух под давлением 10–12 бар на вход в турбину. Это повышает давление перед рабочим колесом, что позволяет сократить время отклика турбины, раскрутить ее быстрее и увеличить мощность двигателя на короткий период времени.

Применение такой системы позволило кратковременно увеличить мощность и добиться высоких характеристик при разгоне. Справедливости ради отметим, что в плане надежности система оказалась несовершенной: владельцы не раз обращались в сервисы по поводу разрыва патрубка.

Марину Шарову поздравляем с победой.

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