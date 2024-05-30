2 рискованных метода и 5 мифов о накачке колес без насоса

«За рулем» попробовал 7 способов накачки колеса без компрессора и сделал выводы

В городе решение вопроса подкачки колеса – не проблема. Достаточно остановиться, выставить знак аварийной остановки, поднять руку, и через какое-то время возле вас остановится неравнодушный водитель, готовый поделиться насосом или компрессором. Однако где-нибудь во время путешествий на пустынной загородной дороге для решения этого вопроса нужно будет проявить смекалку.

Хорошо, если вам встретится грузовик, оборудованный пневмотормозами. У водителя такой машины всегда найдется в запасе шланг, через который от компрессора грузовика можно будет подкачать свои колеса. Или, в крайнем случае, вы сможете снять спущенное колесо и на попутках добраться до ближайшей АЗС, которая оснащена компрессором для подкачки колес.

Но что делать, если ситуация оказывается вообще безвыходной? Представляем вашему вниманию несколько приемов подкачки колес, эффективность которых мы сами проверили.

При помощи тормозной системы

Необходимо соединить вентиль камеры спущенного колеса со штуцером главного тормозного цилиндра. Для этого из бачка тормозной системы заранее нужно удалить жидкость.

Нажимая на педаль тормоза, как при прокачке тормозов, подкачиваем колесо. При этом методе нужно запастись терпением, потому как нажатий придется сделать огромное количество.

Метод можно отнести в разряд неприемлемых.

При помощи турбины

Для этого понадобится подсоединить шланг к участку системы после турбокомпрессора. Но гражданские версии турбомоторов оснащены турбинами низкого давления, и давления воздуха между впускными клапанами и компрессором все равно окажется недостаточным для накачки колеса (0,6-1,0 бара – менее одной атмосферы).

Метод также можно отнести в разряд неприемлемых.

При помощи аэрозольного баллончика

Аэрозольный баллончик подсоединяется к ниппелю колеса. В баллончике давление составляет 1,8-2,8 бара. При этом следует быть уверенным, что содержимое баллончика не разъест резину или не застынет как монтажная пена.

Хорошо, если у вас окажется в запасе баллончик со сжатым воздухом, предназначенный для продувки различных систем. Но, в любом случае, нужно понимать, что объем колеса легковушки составляет 20-25 литров и, чтобы накачать шину, нужно будет использовать несколько таких баллончиков. Вряд ли у кого-то окажутся с собой такие запасы, если только вдруг вы не везете партию такого товара.

Метод также отправляется в категорию неприемлемых.

При помощи огнетушителя

В качестве «бонуса» – все вокруг оказалось засыпано въедливым порошком.

Это самый необычный способ подкачки колес. Эксперимент проводился с использованием 6-килограммового огнетушителя. В результате подкачать колесо удалось на смешную пару десятых бара. Следует учесть, что золотник вентиля был выкручен и не создавал препятствия для давления.

Этот метод также смело можно отнести к разряду неприемлемых.

При помощи выхлопной системы

Эффективнее уплотнить соединение поможет обычная изолента.

Если вы сможете подсоединить шланг к глушителю, то накачать колесо получится. Если выхлопная система герметична, то двигатель способен создать давление в выхлопной системе до 2 и более бара. А если еще «поддать газку», то и больше.

Таким методом можно воспользоваться только в самом крайнем случае. Дело в том, что в процессе может выйти из строя катализатор и даже гофра выхлопной системы.

Дополнительную сложность может представлять обеспечение герметичного соединения шланга с трубой глушителя. На практике применялись колпачки от различных флаконов и даже элементы водопроводных систем.

Этот метод рабочий, но возможны неприятные последствия.

При помощи других колес

Метод заключается в переброске воздуха из накачанных колес в спущенное. Сложность метода в том, что механизм вентиля будет создавать препятствие для перекачки воздуха. Но вывернув золотник, мы рискуем остаться еще с одним или несколькими спущенными колесами. Даже если повезет, то в результате остальные три колеса окажутся с недостаточным давлением.

Не рекомендуется применять подобный метод, поскольку без соответствующей подготовки сложно произвести сборку шланга с двумя наконечниками, как на компрессоре.

Огнеопасный способ

В сети можно найти множество роликов как профессиональные водители и шиномонтажники при помощи взрыва паров топлива производят переборку бортового кольца через хамп колесного диска.

При этом рекомендуется выкрутить золотник из вентиля. А если золотник не выворачивать? Ведь наша цель сохранить давление в шине.

Проведенный эксперимент дал неудовлетворительный результат. В накачиваемом колесе удалось поднять давление всего на 0,2 бара.

Способ оказался хорош для переброски стопорного кольца, но никак не для накачки колес.

Выводы

Альтернативные способы подкачки колес оказались неудобными, требующими предварительной подготовки и создающими риск для автомобиля. И вывод простой.

Надежнее всего иметь с собой исправное и хорошо накачанное запасное колесо (проверьте, кстати, в каком оно состоянии). В дополнение к электрокомпрессору также полезно иметь в багажнике обычный насос.

С исправной запаской и насосом вы обезопасите себя в дороге, а в случае необходимости сможете помочь другим водителям.

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