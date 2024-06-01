Волга ГАЗ-24 — советский Мерседес? Нет, и вот почему!

Эксперт «За рулем» назвал одно из принципиальных отличий Волги от Мерседеса

В свежем номере журнала «За рулем» обозреватель Сергей Канунников сравнивает автомобиль ГАЗ-24 Волга с зарубежными одноклассниками той же эпохи. По сути, это повторение интересного опыта: ранее точно такое же исследование эксперт провел относительно ВАЗ-2103.

ГАЗ-24 Волга

В компанию к Волге взяты интересные модели: американский AMC Hornet, немецкий Mercedes-Benz W114/W115 и французские Peugeot 504 и Fiat 130... Они достаточно подробно сравниваются по конструктиву, и один из показательных моментов – это коробки передач.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— ГАЗ‑24 оснащали новой механической четырехступенчатой, полностью синхронизированной коробкой передач. Аналогичные по конструкции коробки стояли и на базовых версиях Мерседеса, Peugeot и AMC. Американский автомобиль можно было купить и с трехступенчатой механикой, а на Peugeot по заказу устанавливали пятиступенчатую механическую коробку.

Для всех автомобилей предлагали уже и автоматические коробки. На Peugeot 504, FIAT 130 и AMC Hornet – трехступенчатые. Причем на итальянской и американской машинах автоматы были базовой комплектацией. Пятиступенчатую механику на Fiat 130 устанавливали в качестве опции. Мерседесы оснащали четырехступенчатым автоматом.

Mercedes-Benz W114/W115

А вот на серийной Волге автоматическая коробка передач так и не появилась... Впрочем, в Волге все же было то, что вполне ставило ее на уровень базовых зарубежных аналогов...

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Публикация подготовлена по материалам статьи «На разных берегах», опубликованной в журнале «За рулем» №6/2024.