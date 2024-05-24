Самые желанные Жигули начала 70-х: сравнили их с европейскими бестселлерами

«За рулем» сопоставил ВАЗ‑2103 с зарубежными ровесниками

В конце 1972 года в СССР дебютировал ВАЗ‑2103, позднее получивший прозвища «тройка» и «трешка». Самый мощный и комфортный на тот момент ВАЗ, разумеется, сразу стал престижным. А заодно укрепил и экспортные позиции Жигулей.

Конечно, на Западе ВАЗ‑2103 был заметно дешевле одноклассников. Но с инженерной точки зрения интересно сравнить «тройку» с аналогами, которые дебютировали практически одновременно с нашей машиной.

ВАЗ‑2103 длиной 4116 мм имел колесную базу 2424 мм. В основе машины по-прежнему был Fiat, но по дизайну «трешка» выглядела более самобытной, чем ВАЗ‑2101 и ВАЗ‑2102. Среди ровесников‑одноклассников ВАЗ‑2103 был самым тяжелым: снаряженная масса – 1030 кг. Модель выпускали только как четырехдверный седан. Мотор ВАЗ‑2103 создали на основе двигателя ВАЗ‑2101. Рабочий объем увеличили до 1,5 л (76×80 мм). Карбюраторный агрегат со степенью сжатия 8,5 развивал 75 л. с. при 5600 об/мин и был одним из самых мощных среди аналогов того же объема. Позднее делали и ВАЗ‑21033 с 69‑сильным двигателем объемом 1,3 л.

Audi 80 – версия хэтчбека Volkswagen Passat с кузовами двух- и четырехдверный седан. Базовый двухдверный автомобиль был немного длиннее Жигулей – 4200 мм, с чуть большей базой – 2470 мм, но значительно легче: снаряженная масса – 870 кг. Четырехдверный вариант весил 880 кг. Audi 80 в стандартной комплектации имел двигатель рабочим объемом 1,3 л (75×73,4 мм) со степенью сжатия 8,5, как у ВАЗ‑2103. Мотор развивал 65 л. с. при 5400 об/мин. Ставили также двигатели объемом 1,6 л, развивающие 75–110 л. с. Самый мощный двигатель – с системой впрыска топлива. Коробка передач на Audi стояла механическая четырехступенчатая или ­автоматическая трехступенчатая.

Alfa Romeo Alfasud – громкая новинка и первый пятидверный хэтчбек итальянской фирмы. Позднее выпускали также трехдверные хэтчбек и универсал. Автомобиль – самый компактный среди аналогов: 3980 мм, но с колесной базой больше, чем у ВАЗ‑2103: 2455 мм. Снаряженная масса – всего 860 кг. На Alfa Romeo Alfasud ставили оппозитный двигатель объемом 1,2 л (80×59 мм) мощностью 63 л. с. при 6000 об/мин. Степень сжатия – самая высокая: 8,8. Устанавливали и двигатели объемом 1,3–1,5 л, мощностью 71–126 л. с.

Базовый Opel Kadett C, как и Audi 80, – двухдверный, длиной 4127 мм. База – всего 2395 мм. Производили также трехдверные хэтчбек Kadett City и универсал Caravan, четырехдверный седан и кабриолет Aero. Снаряженная масса базового двухдверного седана – 775 кг. Базовый Opel Kadett оснащали мотором 1.0 (72×61 мм), развивающим всего 40 л. с. при 5400 об/мин. ­Степень сжатия – 7,9. На модификации ставили двигатели 1,2–2,0 л, мощностью 52–110 л. с. Самые мощные версии оснащали системой впрыска топлива.

ВАЗ‑2103

ВАЗ‑2103, как и все Жигули, имел классическую компоновку. Характерная черта, унаследованная от седана Fiat 124, – топливный бак в багажнике.

Передняя подвеска – пружинная, на поперечных рычагах. Рулевой механизм – червяк-ролик. На всех остальных автомобилях рулевое управление – реечное. Задняя подвеска – зависимая, пружинная, с реактивной штангой.

На ВАЗ‑2103, как и на предшествующих моделях, стояла механическая четырехступенчатая коробка передач. Тормозная система Жигулей типична для того времени: дисковые механизмы спереди, барабаны сзади. Есть вакуумный усилитель. Такие же тормоза у Audi и Опеля.

Audi 80

Audi 80 – с традиционным для марки передним приводом и продольно расположенным двигателем. Передняя подвеска McPherson, сзади – упругая балка и амортизаторные стойки.

Alfa Romeo Alfasud

Alfa Romeo Alfasud – первый в истории марки переднеприводный автомобиль. Двигатель – продольный, бензобак размещен в базе, под днищем. Передняя подвеска – McPherson, задняя – с пружинами и упругой балкой.

Alfa Romeo Alfasud оснащали механической четырехступенчатой коробкой передач, а позднее некоторые версии – и пятиступенчатой. Alfa Romeo – единственная модель в нашем обзоре с дисковыми тормозами на всех колесах. Задние механизмы смещены к трансмиссии.

Opel Kadett

Opel Kadett, как и Жигули, имел классическую компоновку. Но топливный бак во имя безопасности сместили вперед, к спинке заднего сиденья. Передняя подвеска – как на Жигулях: пружинная, на поперечных рычагах.

Задняя подвеска аналогична советской: жесткий мост, пружины, реактивная штанга. Opel Kadett имел механическую четырехступенчатую коробку. Опция на машинах с двигателем 1.2 – трехступенчатый автомат, а на самых мощных версиях – пятиступенчатая механическая.

Инженерный корпус

В начале 1970‑х годов ВАЗ‑2103 – не выдающийся, но вполне современный по конструкции автомобиль. Самая сильная черта – мощный двигатель. Но совсем скоро за передовыми конструкциями, которые в начале семидесятых предложили фирмы Audi и Alfa Romeo, стремительно стали подтягиваться и иные компании.

В СССР революцией стал ВАЗ‑2108. Но это случилось лишь в середине следующего десятилетия.

Прежде мы сравнили с зарубежными аналогами Москвич-402.