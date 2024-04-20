Как Москвич-412 «рвал» и Ford, и Alfa Romeo

Эксперт «За рулем» напомнил о громких победах Москвича в мировых гонках

В 1970-е советские Москвичи-412 очень неплохо показывали себя в престижных соревнованиях. Вспомним, как это было.

В первой половине 1970-х годов к Москвичу-412 с интересом относились на рынках Западной Европы. В 1974-м больше половины произведенных в Москве машин отправили за границу, в 1975-м – почти 40%. В том числе и в капиталистические страны, где покупателям было из чего выбирать: в Австрию, Великобританию, Италию, Финляндию, Норвегию, Голландию.

Интерес к машине был обусловлен не только свежим дизайном и мощным 75-сильным надежным двигателем объемом 1,5 л. Хорошей рекламой Москвичу стали спортивные достижения. В частности, в нашумевших тогда престижных ралли-марафонах.

Дебют Москвича-412 в этой спортивной дисциплине состоялся в 1968 году в трансконтинентальном ралли Лондон – Сидней протяженностью 16 694 км. Среди стартовавших в Лондоне автомобилей, которым предстояло доехать до австралийского Сиднея, были и четыре Москвича-412, выпуск которых завод начала совсем недавно.

Для ралли на машинах усилили подвеску, поставили увеличенные топливные баки, импортные сцепления. Серийные уфимские двигатели в Москве разобрали и тщательно собрали с применением импортных комплектующих. Моторы выдавали 91-92 л.с.: для двигателя такого объема в те годы – очень солидно. Но в целом советские спортивные машины были куда ближе к серийным, нежели автомобили именитых конкурентов.

Советская команда сильно проигрывала по численности и оснащению сервисной службы. В общем-то, посылая Москвичи на марафон, руководство автопрома исходило из принципа: главное – не победа, а участие. Но в таком ралли приход к финишу уже был достижением и для куда более именитых и богатых команд.

К финишу в Сиднее пришли 56 экипажей, среди них все четыре Москвича. Лучшими среди советских гонщиков стали Сергей Тенишев и Валентин Кислых, занявшие 20-е место в абсолютном зачете. Еще три автомобиля финишировали на 22-м, 33-м и 38-м местах. С точки зрения рекламы надежности автомобилей это был прекрасный результат.

Москвичи-412 – участники марафона Лондон – Мехико, 1970 г.

Через два года – осенью 1970-го (вновь из Лондона, но теперь до Мехико) поехали 96 экипажей на автомобилях практически всех самых именитых тогда в мире марок. К финишу через 25 700 км дошли лишь 23 автомобиля. Из пяти стартовавших Москвичей-412, в которых ехали лучшие московские и литовские гонщики, до Мехико добрались три. Лучший советский экипаж (Леонтий Потапчик, Эдуард Баженов и Юрий Лесовский) финишировал на 12-м месте.

Ралли Лондон – Мехико выиграл в 1970-м именитый финский гонщик Ханну Миккола на прекрасно подготовленном Ford Escort 1850. Кстати, команда Ford была оснащена лучше всех. На всем протяжении маршрута фирменные дилеры Форда были готовы к обслуживанию спортивных автомобилей заводской команды. А запчасти им оперативно доставляли вертолетами. Москвичи же сопровождали лишь два загруженные под завязку универсала Москвичи-427 и четыре механика.

Москвич-412 а Аргентине в 1970 году.

В ралли Лондон – Мехико учитывали и командный зачет по трем лучшим экипажам. Москвичи в этой номинации заняли третье место. На первое вышла команда Ford, на второе – British Leyland. Команды Citroen отстала: до финиша дошел один автомобиль из шести. Из пяти Mercedes-Benz финишировал тоже лишь один.

Москвичи-412 были, конечно, специально подготовлены для марафона: им усилили подвески, поставили большие баки, применили импортные амортизаторы и шины. Но моторы, во имя надежности, «через край» не форсировали: они развивали всего 80-85 л.с.

Галопом по Европам

Экипаж Брундза-Сагатаускас на ралли «1000 озер», 1974 г.

Для СССР очень важным соревнованием всегда было финское ралли «1000 озер». В Финляндии советские автомобили пользовались популярностью, а гонка была очень сложной и требовала от автомобилей высокой надежности. Впервые Москвичи участвовали в этом ралли еще в 1958 году.

А в 1969-м Леонтий Потапчик и Уно Аава заняли в общем зачете 15-е место. Все четырнадцать экипажей, опередившие советский, были финскими. Местные гонщики, естественно, знали трассу лучше всех – до мельчайших канавок на лесных дорогах. Но в своем классе экипаж Москвича завоевал в 1969-м первое место!

Подобных успехов в этом ралли у экипажей на Москвичах больше не было. В 1974-м один из самых именитых советских раллистов Стасис Брундза в паре с Вилисом Сагатаускасом стал лишь 54-м. Финишировало в тот год 88 экипажей, а 30 сошли с дистанции. Советский экипаж на автомобиле Lada 1200 (Владимир Кулюкин и Станислав Яковлев) занял тогда 49-е место.

Москвич-412 ижевского производства на ралли «Тур Европы-74».

Зато в 1974-м Стасис Брундза и Александр Карамышев на Москвиче-412 выиграли трансъевропейское ралли «Тур Европы». Второе место в абсолютном зачете тоже завоевал Москвич-412, в котором ехали Витольд Спрукт и Андрис Кальниш. Третьим в тот год пришел немецкий экипаж (Дитрих Хокемейер и Герберт Бос) на Audi 80GT.

Москвичи дебютировали на ралли «Тур Европы» еще в 1971-м. Но тогда результаты были куда скромнее: 15-е, 16-е, 17-е и 19-е места. Второе и девятое места в тот год завоевали, правда, тоже советские экипажи, но на ВАЗ-2101, для которого это ралли стало дебютным международным.

Громким успехом стало третье место Стасиса Брундзы и Анатолия Брума на ралли «Рейд Польски» в 1972-м. Польское соревнование шло в зачет Чемпионата Европы, поэтому на него приезжали самые именитые команды и гонщики. Брундзу на Москвиче определи в общем зачете лишь звезды тех лет: Рафаэль Пинто на FIAT 124 Sport Spider и Вальтер Рёрль на Ford Capri 2600 RS.

Москвичи, участвующие в подобных соревнованиях, были подготовлены настолько серьезно, насколько это вообще было возможно в СССР: максимально облегчали кузова и усиливали подвески, улучшали привод коробок передач и рулевое управление. Двигатели с карбюраторами Weber развивали уже 107-110 л.с. Ставили и дисковые тормоза спереди, которые серийными стали только на Москвиче-2140.

Раллийный специально подготовленный ИЖ-Ралли.

Большой вклад в создание специальных раллийных автомобилей к тому времени внес уже и Ижевский автозавод, где сделали даже специальную мелкосерийную модификацию ИЖ-Ралли. Именно ижевские Москвичи выступали, кстати, в ралли «Тур Европы» в 1974-м.

24 часа 412-го

Гоночный Москвич-412 британской фирмы Satra.

В кольцевых гонках на международной арене Москвич-412 значительных результатов не добился. Хотя советские машины выступали в подобных соревнованиях не только в Союзе и на трассах соцстран, но и в Британии. Там на местные гонки машины выставлял импортер советских автомобилей – фирма Satra.

Москвичи-412 перед стартом 24-часовой гонки Spa.

Но самым интересным эпизодом кольцевой истории 412-го стало участие в 24-часовой гонке в бельгийском Spa в 1971 году. Среди заявленных на гонку на выносливость 84 машин было три Москвича, подготовленных и выставленных дилером советских автомобилей, компанией Scaldia-Volga.

Два Москвича дошли до финиша, пройдя 237 и 236 кругов. Победители на Ford Capri проехали 311 кругов. Финишировало всего 19 автомобилей, а Москвичи заняли 16-е и 17-е места.

Москвичи на трассе 24-часовой гонки.

В своем классе 412-е заняли 5-е и 6-е места. Но компания в этой категории была очень серьезная. Москвичей опередили три Alfa Romeo 2000 и спортивный Ford Escort Twin Cam.

Москвич-412 на гонке в Бельгии в компании Alfa Romeo.

Золотые годы Москвичей на западных гоночных трассах и рынках закончились во второй половине 1970-х. Экспорт нового значительно модернизированного Москвича-2140 на Запад шел уже совсем в иных масштабах, да и успехов в престижных соревнованиях стало куда меньше. Но события начала 1970-х по праву вошли в историю.

А вот еще один Москвич, который не уступал Тойотам и Шкодам.