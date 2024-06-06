Новый рамный внедорожник с японскими корнями – скоро в РФ

В третьем квартале 2024 года в России выйдет вторая модель бренда Oting – Palaso

По аналогии с внедорожником Паладин для нее, возможно, придумают название на кириллице. Пока же будем называть ее, как в Китае – Palaso.

В России известны китайский пикап Dongfeng Rich и внедорожник Oting Паладин. Они построены на базе японского Nissan Navara, причем вполне официально, по лицензии. Palaso – еще одна производная этой модели, но на этот раз придуманная китайцами самостоятельно. Получилось нечто среднее между пикапом и внедорожником.

Oting Palaso

Борта кузова и кунг «срослись» с боковинами кабины. Глухую перегородку убрали: сложенный второй ряд, как в обычном внедорожнике, увеличивает объем грузового отсека. Внутренняя отделка задней части предельно аскетична, но всё же ближе к легковой машине, а не грузовику. Бросается в глаза необычно большая высота – почти два метра.

Цены и спецификации для нашего рынка пока не названы. Логично предположить, что Palaso получит те же агрегаты, что Паладин: турбомотор Mitsubishi на 218 сил и 8‑ступенчатый автомат. Стоимость, по логике, должна оказаться ниже, чем у Паладина (3,8 млн рублей).

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