Новый рамный внедорожник с японскими корнями – скоро в РФ

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По аналогии с внедорожником Паладин для нее, возможно, придумают название на кириллице. Пока же будем называть ее, как в Китае – Palaso.

В России известны китайский пикап Dongfeng Rich и внедорожник Oting Паладин. Они построены на базе японского Nissan Navara, причем вполне официально, по лицензии. Palaso – еще одна производная этой модели, но на этот раз придуманная китайцами самостоятельно. Получилось нечто среднее между пикапом и внедорожником.

Oting Palaso
Oting Palaso

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Борта кузова и кунг «срослись» с боковинами кабины. Глухую перегородку убрали: сложенный второй ряд, как в обычном внедорожнике, увеличивает объем грузового отсека. Внутренняя отделка задней части предельно аскетична, но всё же ближе к легковой машине, а не грузовику. Бросается в глаза необычно большая высота – почти два метра.

Цены и спецификации для нашего рынка пока не названы. Логично предположить, что Palaso получит те же агрегаты, что Паладин: турбомотор Mitsubishi на 218 сил и 8‑ступенчатый автомат. Стоимость, по логике, должна оказаться ниже, чем у Паладина (3,8 млн рублей).

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Oting
Количество просмотров 2
06.06.2024
Фото:Oting
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