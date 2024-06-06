Ресурс в 1 млн км и никаких преград – монстр из прошлого

«За рулем» протестировал тот самый настоящий Land Rover Defender

Эту модель выпускали чуть менее семи десятилетий. Конечно, модернизируя, но, не касаясь главных фирменных скреп.

Год рождения – 1948

В ответ на призыв британского правительства, прозвучавшего сразу после Второй мировой войны в адрес промышленников: делать товары, которые можно продавать за границу, чтобы поднять экономику, фирма Rover в 1948 году откликнулась созданием утилитарного внедорожника. Получилось нечто среднее между грузовиком и трактором.

Тогда, после войны такую машину планировали выпускать года три-четыре. А производили в итоге, модернизируя конечно, почти 70 лет.

Этот Land Rover условного пятого поколения и зовут его Defender 110 – по длине колесной базы 110 дюймов (2794 мм). Короткий вариант Defender 90 имел базу 2286 мм.

Машина – редкая, юбилейная, 2008 года. Версию SVX сделали к 60-летию появления первого Ленд Ровера. Таких юбилейных автомобилей в короткой и длинной версиях произвели всего 1800 штук.

Классика жанра

Конечно, у этого внедорожника мощная рама и жесткие мосты. Правда, все-таки на пружинах. Угловатый кузов хранил стилистику первой версии все шесть с лишним десятилетий производства. Большинство кузовных панелей – алюминиевые. Во время войны британская промышленность отработала технологию массового производства этого металла для самолетов.

Машина – семиместная. От откидных сидений вдоль бортов в задней части кузова фирме, все-таки, пришлось отказаться – во имя безопасности. Вместо лавок стояли два кресла. Но большинство владельцев кресла снимали, поскольку просторный багажник важнее.

Все необходимое в Дефендере есть, но оформлено и расположено в классическом стиле

Главное отличие юбилейной версии, помимо шильдиков, – роскошные кресла Recaro. Выглядят они в Ленд Ровере очень необычно. Зато сидеть удобно. Правда, если свыкнуться с классическими особенностями машины. Высокий водитель обязан адаптироваться к тому, что отодвинуть кресло подальше невозможно, а заодно и к тому, что он прижат к левой (в классическом Ленд Ровере, понятно, – к правой) двери. Первый Land Rover делали с тремя сиденьями, вернее – стульчиками. Сиденья потом изменили, третье убрали, но общая концепция никуда не делась.

Слева – забавный фирменный рычажок переключения света.

Незыблемые британские скрепы: замок зажигания слева и забавный рычажок управления наружным освещения – под рулем. Омыватель и очиститель заднего стекла включаются отдельными кнопками. Кнопки стеклоподъемников – на панели приборов. К слову, задние стеклоподъемники и вовсе – ручные. Но кондиционер, к счастью, есть. А к нему в комплект – люк в крыше. Понятно, без электропривода.

В юбилейном автомобиле установлены роскошные кресла Recaro.

Единицы силы

Но этой машине установлен турбодизель Ford объемом 2,4 л мощностью 122 л.с. Кстати, моторный отсек Ленд Ровера сделали таким, что под капот можно было устанавливать самые разные моторы – от скромных четверок до V8. Здесь двигатель – бесхитростный и не очень мощный, зато прошел на этой машине уже 300 тысяч км и никаких признаков старения не проявляет.

Под капотом – неубиваемый дизель мощностью 122 л.с.

Конечно, 122 силы чудес не обещают. Паспортная максималка у такого Дефендера – 132 км/ч, а разгон до 100 км/ч – 15,8 с. Зато управлять тягой легко и удобно. А для той среды, для которой и делают такие автомобили, это куда важнее.

Коробка передач – шеститупеначтая. Есть и понижайка, и блокировка межосевого дифференциала. Полный привод – постоянный. И это избавляет от мук выбора: пора включать передний привод или машина и так проедет?

На шоссе даже на скоростях, близких к максимальной, автомобиль держится вполне уверенно. Ведь база длинная, а полный привод, напомню, постоянный. Но разворачиваться на машине с базой почти 2,8 м приходится почти по траектории автобуса. В городе к этому надо привыкнуть. Зато все тормоза – дисковые. Здесь классическую традицию нарушили, и правильно сделали.

Land Rover Defender SVX был сделан к 60-летию модели

Конечно, в некоторых ситуациях короткий 90-й Land Rover по проходимости выиграет, но и 110-й таков, что начинаешь чувствовать себя если и не всемогущим, то очень сильным. Конечно, засадить в болоте можно любой внедорожник. Но для того, чтобы сделать это с Дефендером, надо приложить, все-таки, гораздо больше усилий.

Постоянно модернизируя, классический Lanad Rover делали до 2016 года, чуть не дотянув до 70-летнего юбилея. Как и все автомобили с доминантными признаками, этот не оставляет никого равнодушным. Кто-то в него влюбляется с первого взгляда, иные чуть ли ни ненавидят. Но ведь так всегда бывает с сильными и яркими индивидуальностями.

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