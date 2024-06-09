«Верста коломенская»: что на самом деле ей измеряли?

«За рулем» вспомнил, откуда взялось понятие Верста коломенская и что оно значит

Что измеряли в «коломенских верстах»? Вовсе не расстояния: это символы… высоты! В 1667 году царь Алексей Михайлович повелел, чтоб от столичной Калужской заставы до его загородной резиденции в селе Коломенское были установлены такие верстовые столбы, каких на Руси еще не было.

Так и появились четырехметровые, облицованные мрамором столбы, увенчанные орлами. Их и стали именовать коломенскими верстами. А прозвище «верста коломенская» приклеилось к высоким и нескладным людям.

Виллие М.Я. Московская застава, 1868 г.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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