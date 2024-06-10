Где выгоднее купить ОСАГО и как не нарваться на подделку

«За рулем» напомнил, какой штраф за езду без ОСАГО или с поддельным полисом

Какой штраф за езду без ОСАГО в 2024 году

Согласно пункту 2 статьи 12.37 КоАП РФ, штраф составляет 800 рублей.

Нужно ли оформлять ОСАГО сразу после покупки автомобиля?

При этом в течение 10 дней с момента покупки автомобиля автовладелец имеет право ездить без страхового полиса (п. 2 ст. 4 ФЗ об ОСАГО) и не может быть привлечен к ответственности за его отсутствие. Однако, если автомобиль причинит кому-нибудь ущерб за эти 10 дней, владельцу придется возмещать его самостоятельно.

Оштрафуют ли камеры за езду без полиса ОСАГО

Пока нет. И когда начнут, не очень понятно. Несмотря на полную технологическую готовность к предоставлению МВД России информации о наличии в АИС ОСАГО сведений о заключенном договоре «автогражданки», о чем ранее заявили во Всероссийском союзе страховщиков, дата воплощения новации в жизнь пока остается неизвестной.

Какое наказание за езду с поддельным полисом ОСАГО?

Несмотря на то, что за фальсификацию документов или мошеннические действия у нас существуют меры наказания по вполне реальным статьям Уголовного кодекса, доказать умысел автовладельца при приобретении фальшивого ОСАГО обычно крайне сложно. Ситуацию комментирует адвокат.

Сергей Радько, адвокат:





– Последствий использования поддельного полиса ОСАГО несколько. Вас могут привлечь к уголовной ответственности, так как есть признаки преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). Однако не исключено и привлечение по ч. 1 этой же статьи (подделка официального документа). Правда, для этого необходимо доказать, что автовладельцу было реально известно о подложности полиса или он специально приобрёл такой документ, заведомо об этом зная.

Есть также вероятность привлечения по ст. 159 УК РФ за мошенничество, если, например, обратиться к страховщику, якобы выдавшему этот полис, в порядке прямого возмещения убытков – страховщик сразу распознает «свой» полис и может обратиться в полицию.

И еще: поддельный полис не страхует гражданскую ответственность, а значит, есть вероятность привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ со штрафом 800 рублей.

Как проверить подлинность полиса ОСАГО?

Это можно сделать на сайте Российского союза автостраховщиков.

Где лучше приобретать полис ОСАГО в 2024-м?

Самое главное, не попасть на сайт мошенников, который имитирует официальный сайт крупной страховой компании. Для этого проверяйте ссылку, прежде чем по ней перейти. Или воспользуйтесь нашими. «За рулем» рекомендует приобретать ОСАГО в этих страховых компаниях:

Tinkoff – рассчитать стоимость ОСАГО

В Tinkoff можно купить ОСАГО с кешбэком до 10%.

Есть также мини-каско – покрывает расходы на ремонт машины после аварии, если владелец полиса не является виновником аварии, а сам виновник ДТП установлен.

МТС Страхование – рассчитать стоимость ОСАГО

Кроме ОСАГО компания предлагает страхование ипотеки, квартиры, путешественников и питомцев.

Ингосстрах – рассчитать стоимость ОСАГО

Полис можно купить онлайн не выходя из дома;

не выходя из дома; Поддержка 24/7 . Можно позвонить по телефону, написать в онлайн-чате на сайте или в мессенджерах;

. Можно позвонить по телефону, написать в онлайн-чате на сайте или в мессенджерах; Сообщить о ДТП и отслеживать статус урегулирования можно в приложении IngoMobile.

Любопытный факт: согласно исследованиям компании, клиенты «Ингосстраха» чаще всего рождены в 80-х и носят фамилию Иванов.

АльфаСтрахование – рассчитать стоимость ОСАГО

Возможность покупки электронного полиса Е-ОСАГО на сайте или в мобильном приложении в любое удобное время 24/7 без затрат времени и средств на дорогу в филиал.

на сайте или в мобильном приложении в любое удобное время 24/7 без затрат времени и средств на дорогу в филиал. Возможность оформления классического полиса на бумажном носителе.

Реклама:

ООО «Тинькофф.Партнеры» ИНН: 7743369908 erid CQH36pX5aDoj5i8AzzBzSQ8NDjM8gdGh5sxRo9Nm6q4jUKАО «АльфаСтрахование» ИНН: 7713056834 erid CQH36pX5aDoj5i8AzzBzSQ8NDjM8gdGh5sxRo9Nm6q4jUMСПАО «ИНГОССТРАХ» ИНН: 7705042179 erid CQH36pX5aDoj5i8AzzBzSQ8NDjM8gdGh5sxRo9Nm6q4jUQООО Стрим ИНН: 7705893691 erid CQH36pX5aDoj5i8AzzBzSQ8NDjM8gdGh5sxRo9Nm6q4jUT